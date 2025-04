Collboni, obligat a retirar la subvenció al congrés immobiliari The District

El govern de Jaume Collboni s'ha compromès aquest divendres a no executar el conveni de subvenció al congrés immobiliari The District, tal com reclamava Barcelona en Comú. Tal com va avançar Nació, el consistori havia multiplicat per deu la subvenció a la fira i ja arribava a 250.000 euros. El tinent d'Economia, Jordi Valls, ha renunciat a la subvenció per aconseguir el vot favorable dels Comuns i aprovar un paquet de crèdits extraordinaris per la incorporació de subvencions nominatives als pressupostos de l’exercici 2025 per gairebé 27 milions d'euros. Arran de la pròrroga pressupostària, el govern necessitava aprovar aquest paquet que afecta 321 subvencions a entitats molt diverses, entre les quals n'hi ha socials, culturals, veïnals, centres d'estudis o de promoció econòmica.

Després que Valls hagi explicitat al plenari que no s'executaria el conveni, els Comuns han expressat el seu vot favorable i la modificació de crèdit s'ha aprovat amb els vots favorables del govern, BComú i ERC. Junts, PP i Vox hi ha votat en contra. Les subvencions nominatives són aquelles atorgades per criteris excepcionals a una entitat concreta i que estan previstes en el pressupost. Això no obstant, la pròrroga pressupostària aquest 2025 requeria una modificació de crèdit.

Valls ha defensat que les subvencions nominatives representen només un 4% de totes les subvencions i ha apuntat que l'import, 26,8 milions d'euros, representa un 0,49% del pressupost municipal. El tinent ha afegit també que cadascuna de les subvencions va acompanyada del "corresponent informe justificatiu". Segons ha dit, és important per la ciutat i les entitats aprovar l'expedient.

En el seu torn, Gemma Tarafa (BComú) ha apuntat que el posicionament dels Comuns és estar en contra "sense matisos" dels fons voltor i el lobby immobiliari. "Per fer possible que les nominatives tirin endavant hauran de deixar caure les subvencions a The District", ha advertit Tarafa. Finalment, el govern de Collboni hi ha renunciat i s'ha aprovat el paquet de subvencions excloent verbalment la subvenció a The District. Tarafa ha aplaudit que s'hagi retirat, però ha retret al govern haver hagut d'arribar fins al plenari i no haver-ho fet abans. Amb tot, la regidora ha agraït la "rectificació" de l'executiu i ha expressat el seu vot favorable.

El paquet de subvencions ha tirat endavant amb el vot del govern, BComú i ERC. Els republicans han argumentat que és un expedient necessari perquè hi ha entitats, col·lectius i associacions "que fan ciutat" i també aportacions al foment de l'ús de la llengua catalana, com ara el conveni d'un centre audiovisual en català. Amb tot, el regidor Jordi Castellana també ha admès durant la seva intervenció que hi ha subvencions que no els agraden. A l'expedient que s'ha tramitat hi apareixen entitats de tipologies diverses, com entitats socials, econòmiques, de cooperació internacional o sindicats, entre d’altres.

Junts, PP i VOX, en contra

Junts, PP i Vox han votat en contra. Damià Calvet (Junts) ha assegurat que és un "pedaç per tapar la incapacitat d'arribar a acords" del govern i ha apuntat a la "manca de lideratge" de l'executiu i la "interinitat pressupostària". "No és un rebuig a entitats, sinó a maneres del govern de gestionar diners públics", ha indicat.

En una línia similar s'han expressat el PP i Vox. El PP ha valorat negativament la concessió de subvencions nominatives, fruit de la "incapacitat del govern per aprovar un pressupost". "Valls s'amaga darrere de magnituds econòmiques i això no és cap argument vàlid", han indicat. Un cop aprovat el paquet, els populars han demanat un informe sobre la legalitat d'aprovar les subvencions nominatives però excloure'n l'ajut a The District.