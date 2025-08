Apareix una paona reial que s'havia escapat del Zoo al balcó d'un pis a Barcelona

Segur que les anècdotes de les teves vacances no són tan surrealistes com el que li va passar a aquest veí de Barcelona quan va tornar a casa després de les seves vacances: una paona reial s'havia instal·lat al seu balcó.

Pau Fuster ha publicat un vídeo al seu perfil de TikTok en què conta com va ser aquesta sorpresa en tornar a casa després d'uns dies de tranquil·litat. El primer que va veure va ser aquest animal menjant-se les plantes que té al seu balcó i no va saber què fer.

Una convivència complicada

Quan Fuster es va trobar aquesta nova companya de pis animal al seu balcó no sabia d'on havia sortit. Va intentar contactar amb els Mossos, amb Agents Forestals, la Guàrdia Urbana, inclús van trucar al Zoo de Barcelona, però tothom pensava que era una broma de mal gust.

Fuster viu a un octau pis davant del Zoo així que va pensar que potser l'animal s'havia escapat d'allà. Però fins que no van arribar els responsables del Zoo, Fuster i la seva parella van conviure durant quatre dies amb aquesta paona reial, ja que van descobrir que era femella. Li van posar aigua i menjar i l'animal no es menejava del balcó, inclús li van posar nom: Agustina.

La tornada al Zoo de la paona reial

Quan per fi van arribar els treballadors del Zoo després de quatre dies, van recollir l'animal amb molta cura per evitar que saltés i es fes mal. Resulta que s'havia escapat del recinte i havia anat saltant de balcó a balcó fins que va trobar un que li va agradar prou per quedar-s’hi.

La paona ja ha tornat al Zoo de Barcelona i Pau Fuster i la seva parella tenen entrades gratuïtes per anar-la a veure sempre que vulguin, després d'haver viscut aquesta peculiar situació. De fet, com expliquen al vídeo, hi van un cop al mes per visitar-la.