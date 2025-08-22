Una cadena de botigues esportives molt popular entra en liquidació

Una cadena de botigues esportives passa per un mal moment a l'Estat. Intersport no ha aconseguit tirar endavant la proposta de conveni i entra en liquidació, segons apunta El Economista. El grup d'origen suís ha intentat plantejar una proposta que no ha aconseguit el vistiplau de la banca -com Santander, BBVA i Sabadell- i dels proveïdors -com Nike, Adidas o Puma-.
D'aquesta manera, el jutjat mercantil de Barcelona ha enviat tres societats del grup a liquidació i ara s'obre una fase de venda d'actiu amb alguns interessats. La magistrada ha aprovat la dissolució de les societats Intersport CCS, Intersport Retail One i Intersport SL a petició dels mateixos administradors de la firma, que compta amb 120 botigues en règim de franquícia a l'Estat.
Amb tot, la jutgessa ordena la liquidació amb la voluntat que els creedors puguin cobrar els deutes. Malgrat la situació, les botigues Intersport continuen obertes i en funcionament. Aquesta "normalitat" es mantindrà durant tot l'estiu, amb les vendes en establiments, tot i que el comerç en línia està deshabilitat de fa unes setmanes.
L'administrador concursal presentarà el setembre les regles de liquidació i s'intentarà vendre el negoci amb l'objectiu de mantenir tots els llocs de feina que es pugui. De fet, sembla que el tancament de les botigues no és ara una opció. El Economista detalla que ja hi ha diversos interessats en adquirir el grup, sent dos d'ells Intersport França i Eren -propietària d'Intersport a Turquia-.
La crisi només afecta Intersport a l'Estat
La firma d'Intersport a l'Estat està controlada per un grup d'accionistes, entre els quals hi ha els comerciants que regenten les diferents botigues, i abans era una cooperativa. Avui dia, el grup de botigues esportives suma més d'un centenar de treballadors, però fa temps que passava per problemes financers.
Per altra banda, Intersport Internacional és aliena a la crisi de la marca a l'Estat. L'empresa amb seu a Suïssa va aconseguir el 2024 unes vendes de 14.000 milions d'euros, amb un creixement del 2,1% respecte l'exercici anterior. De fet, la firma de botigues esportives ha incrementat el nombre d'establiments a més de 5.400 a tot el món, amb un creixement de 83 punts de venda en 42 països diferents.