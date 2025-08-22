El cotxe més elegant del món és català

Un Hispano Suiza H6C Torpedo, nascut a Barcelona, ha estat proclamat "Best in Show" al Concours d'Elegance de Pebble Beach, la cita de cotxes clàssics i d’alta gamma més reconeguda del planeta. Es tracta de la primera vegada en el segle XXI -i només la tercera a la història- que un model fabricat a Catalunya s’endú el guardó del cotxe més elegant del món.
L’esdeveniment, que cada estiu concentra a Califòrnia l’atenció de la indústria automobilística internacional dins la Monterey Car Week, ha reunit enguany 229 joies sobre rodes provinents de 22 països. D’entre totes, el jurat ha coronat l’Hispano Suiza H6C Torpedo com la peça més elegant de totes.
El model distingit és conegut com a "Tulipwood" Torpedo, un autèntic exemplar únic gràcies a la seva carrosseria lleugera de fusta de caoba, inspirada en les tendències aeronàutiques dels anys vint. Aquesta unitat va ser fabricada el 1924 i encarregada pel pilot de guerra francès André Dubonnet, que també va competir amb Bugatti i amb Hispano Suiza.
La seva carrosseria elegant i feta de fusta pesa només 72 quilos, el que fa que tot el seu conjunt rondi els 500 quilos. Tot això tenint en compte que calça un motor de sis cilindres i vuit litres que desenvolupava 160 CV, el qual li permet arribar a una velocitat punta de 180 km/h, convertint-lo així una de les màquines més innovadores i ràpides del seu temps. La seva carrosseria, a més de ser guardonada com a la més elegant 101 després de la seva creació, també fou dissenyada per generar el menor impacte aerodinàmic, és a dir, una menor fricció amb el vent i així aconseguir major velocitat.
L'Hispano Suiza H6C Torpedo, també conegut com a "Tulipwood", no només destacava per la seva bellesa, també ho feia a l'hora de competir. Va córrer a la històrica cursa de Targa Florio de 1924, on va aconseguir una meritòria sisena posició.
El seu èxit va fer que la gent més rica del món el volgués tenir, i així va ser. I després de passar per diversos propietaris, va tornar a les mans del fabricant perquè l'any 1955 fos restaurat per Hispano Suiza amb poc més de 24.000 km al comptador.
Després, entre els anys seixanta i setanta, la seva elegància i prestigi el va portar a les mans de col·leccionistes d’Europa i dels Estats Units fins que, el 2022, va ser subhastat per la cadena RM Sotheby’s per 9,25 milions de dòlars, convertint-se en el cotxe català més car mai venut. Ara, amb el reconeixement obtingut a Pebble Beach, suma també el títol de vehicle més elegant del món.