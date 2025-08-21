Els vins catalans no s'escapen dels aranzels de Trump

La Unió Europea i els Estats Units han segellat aquest dijous l'acord per escrit per posar fi a la guerra comercial. El pacte preveu un aranzel del 15% a la majoria de les vendes europees als Estats Units, inclosos els vins -un dels grans sectors de producció a Catalunya- i licors, i eliminar els gravàmens o oferir un "accés preferencial" als americans en el mercat europeu.
La UE eliminarà aranzels "a tots els productes industrials nord-americans" i oferirà "accés preferencial" a productes pesquers i agrícoles com fruits secs, lactis, fruites, verdures, carn de porc o aliments processats. Pel que fa a la indústria automobilística, el pacte preveu que els aranzels baixin al 15% un cop la Comissió Europea presenti la proposta legislativa per reduir els gravàmens, previsiblement aquest agost.
Segons ha explicat el comissari de Comerç, Maroš Šefčovič, en una roda de premsa a Brussel·les, té el compromís de l'administració nord-americana que si la legislació es presenta aquest mateix mes, els aranzels als automòbils podrien ser "retroactius a l'1 d'agost".
Els únics productes que han aconseguit excepcions a l'aranzel del 15% són els recursos naturals no disponibles a Amèrica, avions i peces d'avió, productes farmacèutics genèrics i precursors químics. A més, Washington garanteix que es limitarà al 15% el que s'apliqui a tots els productes farmacèutics o semiconductors.
"No hem tingut èxit amb el vi"
"Malauradament, no hem tingut èxit", en les negociacions per incloure el vi i els licors en les excepcions per als aranzels, ha admès Šefčovič, que ha matisat que seguiran pressionant. "No ho tenim, encara", ha dit. De la mateixa manera que el sector del vi i el licor, tampoc s’han inclòs a la tarifa fixa del 15% l’acer, l’alumini i el coure, que mantindran els aranzels del 50%.
Washington i Brussel·les han obert la porta a explorar la possibilitat d'establir quotes aranzelàries en aquests sectors però no han posat terminis. “Estem mirant diferents formes d’adreçar l’assumpte i no volem fer falses promeses, però hi ha el compromís de la Comissió Europea de dur-ho sobre la taula i de treballar tant com puguem per estendre-ho a altres sectors, especialment el del vi i els licors i els de l’acer”, ha dit.
Així mateix, el pacte ratifica que la UE "té previst adquirir gas natural liquat (GNL), petroli i productes nuclears dels EUA per valor de 750.000 dòlars fins al 2028", i almenys 40.000 milions en xips d'IA. A més, es preveuen inversions en 600.000 milions de dòlars en "sectors estratègics" i que la UE augmenti "substancialment la compra de material de defensa dels EUA".
Xips d'IA i carboni
Fent referència als xips d’intel·ligència artificial, l’acord especifica que les institucions europees adoptaran i mantindran “els requisits de seguretat tecnològica d'acord amb els dels Estats Units” i inclou el compromís del país nord-americà de “facilitar aquestes exportacions un cop aquests requisits estiguin en vigor”. “Es volen assegurar que quan els xips d’IA estiguin a Europa, es quedaran a Europa i beneficiaran l’economia europea i no aniran enlloc més”, ha aclarit Šefčovič, que ho considera un procés “estàndard” quan es tracta de “tecnologia sensible”.
A més, inclou el compromís d’adreçar “barreres digitals injustificades”. En concret, la Unió Europea es compromet a no mantenir els càrrecs per fer servir la xarxa i les dues parts asseguren que no imposaran barreres per a les transmissions electròniques.
La Comissió Europea també explorarà proporcionar "flexibilitats addicionals" en la implementació de l'impost fronterer sobre el carboni de la UE a les empreses americanes, així com garantirà que les obligacions d'informes de sostenibilitat (CSRD) de la UE o les normes de supervisió de la cadena de subministrament (CSDDD) "no imposin restriccions indegudes al comerç transatlàntic".
La Unió Europea celebra l'acord "just i equilibrat"
En tot cas, Šefčovič ha assegurat que l’acord comercial és “just, equilibrat i beneficiós per a les dues parts” i ajudarà a la industrialització als dos costats de l’Atlàntic. “Hem arribat a la línia de meta”, ha celebrat el comissari europeu, que ha definit el pacte com un “primer pas” que pot créixer a més sectors i a millores d’accés de mercat per “enfortir els llaços econòmics encara més”.
Segons el comissari de Comerç, aquesta entesa “porta estabilitat i predictibilitat a les relacions” entre la Unió Europea i els Estats Units, una unió que ha definit com a “més important que mai”. “L’alternativa és una guerra comercial amb tarifes disparades i escalada política i no ajuda a ningú”, ha insistit.