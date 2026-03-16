El dièsel s'encareix un 30% i la gasolina un 16% des de l'atac dels EUA a l'Iran

El preu de la benzina segueix enfilant-se dia a dia des de l’esclat de la guerra a l’Orient Mitjà, i diumenge van marcar un nou pic amb 1,73 euros el litre de gasolina, 1,84 euros el gasoil convencional, i 1,5 el gasoil agrícola (B). Això suposa un increment de 41 cèntims (prop d’un 30% més) del dièsel comú, de 37 cèntims (un 33% més) per l’agrícola, i de 24 (un 16,5%) la gasolina, respecte dels preus mitjans a les gasolineres el dia en què els Estats Units i Israel van començar les hostilitats amb l’Iran.
Segons les mitjanes setmanals del Ministeri per a la Transició Ecològica, els preus actuals són els més alts des del 2024, però per ara no tant com amb l’esclat de la guerra d’Ucraïna, quan es van superar als 2 euros per litre de mitjana.
La pujada del preu del gasoil normal ha estat més brusca que la de la gasolina, cosa que l’ha portat a superar el preu de la gasolina 95 per primera vegada en tres anys. Això va succeir el dia 6 de març, i aquest diumenge encara es mantenia la dinàmica, amb la benzina 95 una mica més d’un cèntim per sota del dièsel.
Més de 2 euros/litre en algunes estacions de servei
En almenys una desena d’estacions de servei el gasoil se serveix a un preu per sobre dels dos euros el litre; la més cara, a 2,18 euros, a la benzinera de la plaça Eivissa, a Barcelona, i també superant els dos euros en una estació de Ripoll, Castellbisbal, Calderes, Camarasa i Sant Joan les Fonts, entre altres. La majoria no arriben tan amunt, però es queden a prop d’aquest valor. Cas de les dues estacions de servei del municipi d’El Catllar (Tarragonès), on diumenge el gasoil fregava els 2 euros.
Pel que fa a la gasolina, no hi ha dades disponibles d’estacions on s’hagi superat aquest llindar, tot i que s’hi apropen un petit grup de set gasolineres amb aquesta benzina per sobre d’1,9€/l (a Arenys de Mar, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Mollet del Vallès, Sant Andreu de la Barca, Castelló d’Empúries i Llers)
Afectacions al món agrícola
Pel que fa a l’encariment del gasoil agrícola, des del mes de novembre de l’any 2022 no es pagava tan cara. El context era el primer any de la guerra entre Rússia i Ucraïna, que va disparar els preus dels carburants per sobre del que ho està fent ara. Des d’aquell pic, el preu del gasoil agrícola va anar reculant i ja fa més de dos anys que s’havia estabilitzat a la baixa. De fet, el preu que marcava aquest combustible abans de l’atac a l’Iran (1,1 euros/litre) és un dels més baixos des del gener del 2022, immediatament abans de l’inici de la invasió russa al país veí.
A hores d'ara, el sector agrari comença a notar l’impacte de l’augment sobtat del gasoil professional, ja que el litre d’aquest combustible ja costa 37 cèntims d’euro més que abans de l’esclat de la guerra. En aquest sentit, divendres passat el sindicat Unió de Pagesos va reclamar al Govern mesures per pal·liar “l’especulació” i que fes ús del “marge de maniobra” que, asseguren, tenen els executius per ajudar la pagesia en aquest sentit.
Combustible, energia i fertilitzants
Més enllà del combustible, la guerra a l'Orient Mitjà també ha disparat de forma sobtada els preus de l'energia i els fertilitzants en una època d'elevat consum per part de la pagesia. "Els costos són inassumibles i ens aboquen a un altre any de pèrdues considerables", lamentava recentment a l'ACN el cap sectorial de cereals de JARC, Vicenç Pascual.
De fet, el sector del cereal és un dels que tem veure's més afectat per la crisi, en un any en què l'aigua de les pluges manté alguns camps impracticables. Davant d'aquest escenari, les organitzacions agràries reclamen mesures urgents per protegir la pagesia, com ara una rebaixa de l'IVA sobre els carburants i una aplicació efectiva de la Llei de la cadena alimentària perquè no se'ls pagui per sota del cost de producció.