Un complement salarial per als funcionaris que renunciïn al teletreball: la mesura que vol aplicar el Govern

El Govern ha proposat als sindicats un complement retributiu per als funcionaris que renunciïn als dos dies de teletreball als quals tenen dret. Ho ha posat sobre la taula al grup de treball per aplicar la jornada de 35 hores, que s’ha reunit aquest dilluns, segons ha avançat El Periódico i han confirmat a l’ACN fonts sindicals.
A més de tractar la reducció de jornada, la negociació inclou més mesures laborals i una d’elles és el complement que podrien cobrar els funcionaris i empleats públics que renunciïn a fer feina a distància, però que encara no està concretat definitivament. Els sindicats han reclamat més informació sobre quins col·lectius quedarien fora del plus salarial i per quina quantitat es planteja.
Ara mateix, els empleats de la Generalitat tenen dret a fins a dos dies de teletreball a la setmana i fan una jornada de 37,5 hores. Pel que fa a l’aplicació de la reducció del temps de treball, cal pactar com es calcula i concretar com s’aplica. Per part dels sindicats, apunten que el model estatal de 1.533 hores “no serveix” per a Catalunya perquè hi ha “algun permís” del qual gaudeixen els funcionaris catalans que quedaria exclòs.
Al seu torn, fonts de la Generalitat han indicat que el grup de treball de mesures laborals ha avançat en un marc que combina l’aplicació de les 35 hores amb la responsabilitat organitzativa i la sostenibilitat del servei públic. Segons afegeixen, el procés continua obert, amb “la voluntat clara de construir acords sòlids, viables i equilibrats”.
Les hores de flexibilitat familiar, a debat
D’altra banda, la direcció general de Funció Pública ha posat sobre la mesa que el còmput de la jornada sigui mensual i ha plantejat readaptar les 25 hores de flexibilitat per necessitats familiars o urgents, cosa que han rebutjat els sindicats. També s’ha proposat la possibilitat d’anticipar la jubilació mitjançant l’acumulació de dies assumptes propis i de vacances al llarg de la carrera professional per a poder deixar de treballar abans com a mesura voluntària.
Govern i sindicats van mantenir a finals d’abril un primer contacte per començar a tractar com es podia implementar la jornada de 35 hores a l'administració de la Generalitat. La propera reunió del grup de treball es preveu per al dia 1 de juliol, però es desconeix quan es podran concretar avenços.