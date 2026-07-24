Com seran els nous bitllets d'euro? Ja es poden votar les propostes

El Banc Central Europeu (BCE) ha presentat les deu propostes finalistes dels nous bitllets d'euro. Si bé caldrà esperar uns anys per provar i imprimir la nova remesa, el BCE ja ha obert una consulta pública perquè els ciutadans puguin opinar sobre quin disseny els agrada més. Aquests s'inspiren en dues temàtiques diferents: cultura europea i rius i ocells. L'entitat va rebre més de 1.200 candidatures per participar en el disseny, i d'aquestes només 25 van poder presentar les seves propostes al grup d'experts, que n'ha escollit deu finalistes.
El Consell de Govern del BCE serà l'encarregat d'escollir la versió definitiva, i ho haurà de fer abans que acabi l'any. Tot i això, els nous bitllets no es posaran en circulació fins d'aquí a un temps. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dit que "els bitllets d'euro són més que una forma de pagament, són una de les expressions més tangibles d'Europa".
Com són els nous dissenys?
A principis de 2025 es van definir dues possibles temàtiques pels nous dissenys. Després de mesos de consultes, es va estipular que la cultura europea estaria representada per figures com Maria Callas, Miguel de Cervantes o Marie Curie, com també per altres elements com una llibreria, una escola o un festival de música.
D'altra banda, es va arribar a la conclusió que els rius i els ocells també demostraven la fortalesa en la diversitat. Aquests esbossos anirien acompanyats d'institucions europees com la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) o el mateix BCE.
Els dissenys de les deu propostes es poden consultar en aquest enllaç.
Com es pot votar?
A banda de presentar les propostes finalistes, el BCE ha anunciat una consulta pública perquè els ciutadans puguin opinar sobre les propostes. Es podrà votar fins al 21 de setembre a través d'un formulari en aquesta pàgina web, on els europeus podran deixar els seus comentaris.
Caldrà esperar uns anys per provar i imprimir la nova remesa. Des de l'entitat, però, no han especificat quant de temps necessitaran per realitzar les gestions. Serà el primer canvi de disseny complet des que l'euro es va posar en circulació el 2002.