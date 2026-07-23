El BCE manté els tipus d'interès en el 2,25%

El Banc Central Europeu (BCE) ha decidit mantenir els tipus d'interès en el 2,25% aquest dijous i tenir així més temps per estudiar les conseqüències de la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. L'entitat aprofitarà l'estiu per analitzar l'evolució de l'economia i així prendre una decisió més informada durant la reunió del setembre. Membres del Consell de Govern defensaven "no precipitar-se" en la decisió del preu del diner després de registrar una inflació del 2,8% el juny, tot i la suspensió de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, assegurava fa unes setmanes que els riscos per a la inflació i el creixement eren "més equilibrats" en comparació a la reunió del juny, quan van pujar els tipus.
A banda de congelar el tipus d'interès de referència en el 2,25% -des del setembre del 2024 s'utilitza el que s'aplica a les entitats que dipositen diners al banc central- els altres dos tipus que controla el BCE també s'han mantingut estables. En aquest sentit, el tipus d'interès bàsic és del 2,4%, i el tipus per als préstecs immediats del 2,65%.
La reunió celebrada a Frankfurt aquest dimecres i dijous arriba un parell de setmanes després que el president dels Estats Units, Donald Trump, donés per acabat l'alto el foc i hi hagués una represa dels atacs a l'estret d'Ormuz. L'anunci va desencadenar una nova situació d'incertesa econòmica i el preu del barril de petroli cru va augmentar dels 75 dòlars als 95 dòlars.
Aquesta volatilitat, com explicava el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, complica la presa de decisions sobre els tipus d'interès. L'espanyol, però, defensava decidir de manera informada i "no basant-se" en els esdeveniments de les últimes hores.
El preu de l'energia
Segons ha explicat el Consell de Govern del BCE en un comunicat, s'han mantingut els tipus perquè els experts preveuen que els preus de l'energia, "encara que molt volàtils", es mantinguin propers a l'escenari base projectat. Tot i això, han destacat la incertesa "elevada" i han assegurat que l'augment dels preus de l'energia encara no s'ha traslladat definitivament a la inflació. Per aquest motiu, des de l'entitat han anunciat que continuaran monitorant la intensitat i durada de la situació com també els efectes indirectes i les possibles conseqüències.
La voluntat de l'entitat és assegurar que la inflació s'estabilitzi en el 2% a mitjà termini i es mostra "preparada" per aconseguir el seu objectiu a través de tots els mecanismes dels quals disposa.