Seat triplica el benefici operatiu fins als 122 milions d'euros en el primer semestre de l'any

Seat ha triplicat el seu benefici operatiu entre el gener i el juny arribant als 122 milions d'euros, segons ha informat aquest divendres en un comunicat. En concret, la companyia ha guanyat 84 milions d'euros més que en el mateix període que el 2025, quan els beneficis van ser de 38 milions (+221,%).\r\n\r\nL'empresa destaca que la seva estratègia dona "resultats tangibles" amb una "estricta disciplina de costos", i que s'ha beneficiat de l'exempció als aranzels addicionals de la UE al Cupra Tavascan. Seat ha aconseguit uns ingressos de 7.700 milions d'euros, un 1,3% milions d'euros més que entre gener i juny de l'any passat, especialment gràcies a l'impuls de la marca Cupra, que continua batent rècords.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nIlla i els Comuns pacten un augment de l'habitatge protegit a llocs no previstos David Cobo\r\n\r\n