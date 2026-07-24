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Almirall eleva els seus beneficis un 49,4% en la primera meitat del 2026 fins als 39,6 milions

Economia

  • Logotip d'Almirall a l'edifici de l'empresa a Barcelona

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Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 09:57

La farmacèutica Almirall va tancar el primer semestre del 2026 amb un benefici net de 39,6 milions d’euros, un 49,4% més respecte al mateix període del 2025, segons ha informat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En aquest període, la multinacional va apujar un 7,5% les seves vendes netes fins als 602,7 milions d’euros.

El resultat brut d’explotació (Ebitda) de la companyia es va situar en 150,7 milions d’euros, un 23,7% més en comparació als primers sis mesos de l’exercici anterior. En paral·lel, les despeses generals i d’administració de l’empresa van ser de 247,3 milions d’euros, un 1,4% menys.

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