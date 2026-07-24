Almirall eleva els seus beneficis un 49,4% en la primera meitat del 2026 fins als 39,6 milions

La farmacèutica Almirall va tancar el primer semestre del 2026 amb un benefici net de 39,6 milions d’euros, un 49,4% més respecte al mateix període del 2025, segons ha informat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En aquest període, la multinacional va apujar un 7,5% les seves vendes netes fins als 602,7 milions d’euros.\r\n\r\nEl resultat brut d’explotació (Ebitda) de la companyia es va situar en 150,7 milions d’euros, un 23,7% més en comparació als primers sis mesos de l’exercici anterior. En paral·lel, les despeses generals i d’administració de l’empresa van ser de 247,3 milions d’euros, un 1,4% menys.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nIlla i els Comuns pacten un augment de l'habitatge protegit a llocs no previstos David Cobo\r\n\r\n