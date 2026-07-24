El Banc Sabadell ha obtingut un benefici net de 971 milions d'euros en el primer semestre del 2026, un 0,5% menys que el primer semestre de l'any anterior, en l'últim període en què els comptes inclouen l'aportació de TSB, ara en mans del Santander. Els guanys són de 892 milions sense la filial, segons consta en els resultats publicats aquest divendres a la CNMV.
A escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14,3% més que el mateix període del 2025, mentre que sense comptar amb TSB i els extraordinaris, els guanys semestrals són de 691 milions, un 14,1% menys que en el mateix període de fa un any, però un 8,4% per sobre del primer trimestre de 2026. Segons explica el Banc Sabadell, la venda de TSB, tancada definitivament l'1 de maig, ha generat unes plusvàlues netes de 322 milions d'euros.
D'altra banda, el banc ha anunciat que l'última setmana del juliol iniciarà una nova recompra d'accions per valor de 331 milions d'euros, la qual cosa comportarà la reducció d'accions disponibles al mercat i, per tant, un increment del seu valor per als accionistes. Sense comptar amb la filial britànica, el marge d'interessos s'ha situat en els 1.774 milions d'euros fins al juny, un 2% menys que fa un any, amb les comissions en 643 milions (-0,9%).
I, entre el primer i el segon trimestre, el marge d'interessos creix un 3,4% fins als 902 milions, mentre que les comissions augmenten un 4% trimestral fins als 328 milions. Així els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions) s'han situat en 2.417 milions d'euros entre gener i juny, un descens de l'1,7%.
Malgrat això, el Sabadell destaca que ha anotat 1.230 milions d'ingressos del negoci bancari en el segon trimestre, cosa que suposa un 3,6% més respecte al primer. Pel banc, això demostra el dinamisme de l'activitat comercial. De fet, el Sabadell considera que la tendència a l'alça seguirà en els pròxims trimestres.
Pel que fa a la qualitat dels actius, la ràtio de morositat es redueix al 2,47% en el segon trimestre, per sota del 2,55% de l'anterior, amb una ràtio de cobertura amb el total de provisions del 68,7%. El cost del risc se situa en els 40 punts bàsics, mentre que el saldo d'actius dubtosos (NPA) baixa en 44 milions en el trimestre i en 421 respecte a fa un any.
Les xifres comercials del Banc Sabadell
El Banc Sabadell destaca en la seva presentació de resultats que ha incrementat el crèdit viu un 5,5% interanual, fins a prop de 125.200 milions d'euros. La xifra a Espanya creix un 3,6%, fins als 107.100 milions. La nova producció de crèdit creix un 38% respecte al primer trimestre. En hipoteques, el crèdit viu se situa en 40.200 milions d'euros, un increment del 3,4% interanual i del 0,9% respecte al trimestre anterior.
En crèdit al consum es registren 5.600 milions d'euros, un increment del 12,7% respecte al mateix període de l'any passat i del 2,7% en comparació amb el primer trimestre. Al seu torn, els recursos de clients creixen un 6,4% anual fins als 188.110 milions d'euros.