La meitat de les pujades de sou acaben en impostos i cotitzacions, segons Pimec

La meitat de les pujades salarials van a parar a pagar impostos per la falta d’actualitzacions de les reduccions i els trams de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) d’acord amb els canvis de la inflació en les escales salarials, segons adverteix Pimec. Un informe presentat per la patronal aquest dijous mostra que un sou mitjà de 30.000 euros que s’hagués actualitzat d’acord amb l’IPC entre 2020 i 2025 en realitat va perdre un 3% real de capacitat adquisitiva pels augments impositius dins l’IRPF. La patronal demana renovar els trams de l’IRPF i les reduccions del gravamen per adequar-los a la inflació i evitar així encariments “encoberts”.
Pimec estima que de cada 100 euros que una empresa apuja els salaris, el treballador rep entre 48 i 56 euros nets depenent del seu nivell de renda, mentre que entre 44 i 52 euros acaba en les arques públiques per l’IRPF i les cotitzacions. Dit d’una manera, per apujar 100 euros nets un sou d’un empleat, les empreses han de sumar entre 180 i 210 euros per la pressió impositiva.
La patronal assenyala que, si els salaris es van revaloritzar segons l’IPC entre 2020 i 2025, els treballadors estaran pagant ara entre 1,3 i 3,2 punts percentuals més de tipus efectiu a l’IRPF. És l’efecte dels augments salarials per adequar-se a l’encariment de la inflació, en conjunt a un IRPF que s’ha mantingut estanc sense canvis en les seves escales ni els beneficis, d’acord amb Pimec.
En concret, un 58% de les pujades provenen de la congelació dels beneficis fiscals de l’IRPF, que són iguals des del 2015, i la resta, de la progressió dels trams de l’impost que, segons Pimec, hauria d’adequar-se a les noves escales salarials del mercat laboral que creixen en paral·lel a la inflació.
El president de la patronal, Antoni Cañete, ha titllat “d’injust” que les empreses facin un esforç salarial per contrarestar l’efecte de l’encariment del cost de la vida i que, alhora, bona part d’aquests recursos acabin en les arques d’hisenda. Per a Cañete, això “no és un debat de treure impostos o posar impostos” sinó “de què és el que està passant realment amb una legislació recaptativa”. El president ha titllat la tributació actual com a “extractiva”.
Tipus efectius més alts en rendes baixes
La pujada en el tipus efectiu de l’IRPF –el percentatge que cada treballador acaba pagant– és més gran en les rendes més baixes. En el cas d’un treballador que cobri uns 18.000 euros, el tipus efectiu de l’IRPF es duplica passant del 2,2% que pagava el 2020 al 5,8% el 2025. En el cas d’un treballador que cobri 25.000 euros, el tipus efectiu passa de l’11,9% el 2020 al 14,1% el 2025; per a un treballador que rebi 35.000 euros, del 15,9% al 18,1%; i per a un treballador de 50.000 euros amb dos fills, del 18,5% al 21,5%.
En una renda mitjana que s’hagi revaloritzat d’acord amb la inflació per mantenir la capacitat adquisitiva, això suposa passar de pagar 5.559 euros anuals d’IRPF a 6.331 euros, uns 772 euros més sense que hagi hagut canvis legislatius als trams de l’impost.
La presidenta de la comissió d’Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Gabarró, ha assegurat que deixar d’actualitzar els trams i les reduccions de l’IRPF d’acord amb els canvis que genera la inflació suposa una pèrdua de competitivitat per a les empreses que volen apujar els sous dels treballadors. Gabarró afegeix que, després d’anys amb els trams i les bonificacions de l’IRPF estancades, s’està produint una “pujada d’impostos encoberta”, perquè en la pràctica suposa augmentar els tipus efectius a mesura que els salaris augmenten per l’efecte de la inflació.
Pimec proposa actualitzar l’IRPF automàticament
La proposta de Pimec davant la falta d’actualització és aprovar una llei que renovi els trams i les reduccions automàticament d’acord amb l’IPC. Gabarró puntualitza que això no suposa una rebaixa impositiva sinó assegurar que el percentatge del tipus efectius, allò que acaba pagant cada contribuïdor, sigui el mateix.
“No estem demanant que rebaixin impostos, el que estem demanant és que no ens els apugin”, remarca Gabarró, que defensa l’actualització automàtica per no haver de debatre l’actualització de les tarifes cada any als parlaments perquè les persones mantinguin el seu poder adquisitiu.
L’estudi de Pimec es basa en escenaris hipotètics de ciutadans amb diferents nivells de renda per calcular com ha evolucionat la seva aportació de l’IRPF. La metodologia agafa com a referència únicament els trams estatals de l’impost, sense tenir en compte les diferències de les comunitats als seus trams autonòmics.