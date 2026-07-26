Hores clau per als grans incendis de Madrid i Àvila: tres focus principals per aturar les flames

Els incendis forestals actius a la Comunitat de Madrid i a Àvila ja afecten unes 88.000 persones, entre les quals han estat desallotjades i aquelles confinades, segons les dades difoses aquest dissabte pel Ministeri de l'Interior a les 15.00 hores. En concret, l'incendi de la serra oest madrilenya afecta unes 49.750 persones, entre les 29.488 evacuades i les 20.262 confinades. Per part seva, l'incendi forestal a Àvila deixa de moment 38.000 afectats: 8.000 confinats i 30.000 desallotjats.
El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret llei per qualificar de zona greument afectada per una emergència de protecció civil el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, després de visitar el centre de comandament acompanyat del president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco. Sánchez ha explicat que, tot i que "queden hores complexes", la nit ha estat "molt positiva" pel que fa a l'evolució de les tasques de control del foc.
El delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín, ha afirmat aquest diumenge que la principal preocupació de l'operatiu d'extinció se situa a l'entorn del pantà de Sant Joan, on els equips treballen per evitar que les possibles reactivacions de l'incendi, unides al canvi previst a la direcció del vent, compliquin l'evolució del foc cap al nord de l'embassament.
Tres focus principals
La principal preocupació de l'operatiu d'extinció se situa a l'entorn del pantà de Sant Joan, on els equips treballen per evitar que les possibles reactivacions de l?incendi, unides al canvi previst en la direcció del vent, compliquin l'evolució del foc cap al nord de l'embassament. Segons ha explicat des del lloc de comandament, el dispositiu manté oberts tres escenaris prioritaris d'actuació: el front est, ja consolidat; el front oest, on l'objectiu continua sent frenar l'avenç de les flames i protegir les poblacions; i la zona nord de l'embassament de Sant Joan, on ara es concentren bona part dels esforços per impedir noves propagacions.
El govern espanyol decretarà zona greument afectada a Àvila
El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret llei per qualificar de zona greument afectada per una emergència de protecció civil el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, després de visitar el centre de comandament acompanyat del president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco.
Sánchez ha explicat que, tot i que "queden hores complexes", la nit ha estat "molt positiva" pel que fa a l'evolució de les tasques de control del foc. Des de principis d'any, han cremat a Espanya 150.000 hectàrees, 20.000 més que fa 24 hores, en 32 grans incendis, segons ha detallat el president. Ha afegit que això suposa "multiplicar per sis" les hectàrees afectades per incendis l'any passat.
Davant d'aquesta situació, ha insistit en la necessitat d'impulsar un "gran pacte d'estat davant l'emergència climàtica". Sánchez ha defensat que s'ha de donar resposta a l'emergència climàtica, incorporant el coneixement de la ciència per fer "les millors polítiques públiques en benefici dels ciutadans", amb tots els recursos possibles i "cooperant" entre administracions.