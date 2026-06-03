El SIL arrenca una edició marcada per la IA i els reptes d'un context geopolític «complicat»

El Saló Internacional de Barcelona (SIL) ha obert aquest dimecres les portes al recinte de Fira Barcelona a Montjuïc en una edició amb tres jornades marcada pels avenços de la intel·ligència artificial (IA) i els reptes que el context geopolític genera per la cadena logística. L’organització, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), preveu més de 15.000 assistents i unes 600 empreses expositores al saló, de les quals un 30% són internacionals. La directora general del consorci i del SIL, Blanca Sorigué, ha assegurat que el SIL és una fira per a fer negocis, però també un espai per veure cap a on va el sector de la logística i conèixer de primera mà solucions que s’hi aplicaran en un futur.
En l'acte d'inauguració del saló, el president executiu del consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha remarcat que l’empresa del sector de la logística necessita adaptar-se tant a la situació del món com a les noves tecnologies com la IA, i que ho ha de fer “sense parar a reflexionar, a pensar, ha de fer-ho quan totes les coses han de continuar funcionant”. En aquesta línia, el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha destacat que el sector del transport i l’emmagatzematge representa un 4,5% del producte interior brut (PIB) a l’Estat espanyol i que dona feina a més d'1,2 milions de persones.
El representant de la Moncloa ha qualificat el moment actual de la logística com a “revolucionari” perquè passa alhora, a parer seu, per una transformació digital, una transformació energètica i una situació geopolítica “complicada”. En representació de la Generalitat, el secretari d’Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, ha remarcat que tenir un bon sistema logístic és una peça clau per a la competitivitat i la resiliència de l'economia, ja que consider que no n’hi ha prou amb produir béns i serveis sinó que “aquests han d’arribar dins el termini i en la forma escaient a qui els necessita”.
Connectar els professionals
Des de primera hora del matí, moment en què han obert les portes de la fira, professionals vinculades a empreses del sector logístic han accedit al recinte amb la voluntat de connectar amb altres companys de professió i fer negocis. L’exposició alberga multitud de parades d’empreses expositores, amb reunions improvisades entre assistents, en paral·lel a desenes d’actes organitzats en espais de conferències i ponències. L’organització detalla que, entre els diferents actes del saló, hi ha 250 ponents i més de 150 esdeveniments preparats per les empreses participants per a connectar professionals del sector.