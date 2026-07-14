"Si les eleccions al Parlament no van bé, només ens quedarà el món municipal". Aquesta frase, pronunciada per un dirigent de Junts al territori, serveix per situar el terreny de joc del nerviosisme que s'estén entre els quadres locals del partit que lidera Carles Puigdemont a mesura que s'acosten les eleccions del mes de maig de l'any vinent. Aquesta inquietud es va constatar en una trobada que van mantenir una vintena d'alcaldes i candidats aquest dilluns a les sis de la tarda, segons diverses fonts consultades per Nació. Per part de la direcció nacional, la batuta la van portar el secretari general del partit, Jordi Turull, i el màxim responsable de política municipal, Joan Ramon Casals.
Entre els batlles més destacats que es van connectar a la trobada telemàtica hi havia Jordi Masquef (Figueres), Albert Castells (Vic), Jaume Casañas (Cunit), Elisabet Megias (Tordera) i Estanislau Fors (Arenys de Munt). Pel que fa al capítol de candidats, hi eren Gemma Geis (Girona) -poques hores després anunciava l'adeu del govern municipal del consistori gironí-, Violant Cervera (Lleida), Ramon Bacardit (Manresa) i també Gerard Figueras (Vilanova i la Geltrú). Segons les fonts consultades, part dels càrrecs que van participar a la reunió van explicitar "inquietud" i "nerviosisme" pel clima que pinten les enquestes. L'última, la del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), retrata un retrocés clar.
Qui s'endú bona part del pastís és Aliança Catalana, que ja superaria Junts i es podria plantar en 25 escons. "Aliança empeny, i els alcaldes estan preocupats", ressalta un dels quadres consultats. "Es necessita algú que doni la cara", remarca una altra de les veus municipals del partit. Un membre de la direcció consultat insisteix que l'absència física de Carles Puigdemont -amb menys activitat en el dia a dia que abans i centrat en la sentència de la justícia europea sobre la llei d'amnistia- és un "problema" a l'hora de confrontar amb Sílvia Orriols. El paper de Turull com a secretari general suscita crítiques en privat, però tothom assumeix que fins després de les municipals "no hi haurà canvis".
"Tot el que es faci al Parlament i al Congrés afecta també el món municipal", insisteix un dels consultats, que es refereix als moviments de la mesa de la cambra catalana per castigar els discursos d'odi des del faristol. Un dels noms ben vistos entre els quadres locals per tenir més presència al Parlament és Salvador Vergés -se'l va nomenar portaveu després que, fa uns mesos, alcaldes i candidats traslladessin el malestar a la direcció pel buit que suposava no tenir cap de l'oposició formal-, a qui es considera un dels antídots contra l'extrema dreta independentista al territori. El gran objectiu, per als més pessimistes, és evitar que Junts acabi sent "residual" al Parlament si Aliança continua creixent.
Entre Girona i Cambrils
La direcció no es troba en aquesta tessitura -desconfia dels resultats del CEO i analitza les microdades per afinar el repartiment final d'escons, que donen per fet que serà superior a la vintena d'escons-, però al mateix temps treballa perquè el nerviosisme dels alcaldes quedi mitigat. Hi ha places complexes, com és el cas de Vic, en què el 2023 ja es va perdre la majoria absoluta i tot apunta a un escenari més fragmentat. A Manresa la victòria és a l'abast, però governar dependrà de si hi ha aliances que desbanquin Bacardit en cas que sigui el guanyador. A les quatre capitals, això sí, res fa pensar que s'obtingui l'alcaldia, a diferència d'altres convocatòries electorals no tan llunyanes.
A Barcelona, les enquestes no són bones, i a Tarragona s'ha necessitat un procés de primàries per encarrilar la tria del candidat. A Lleida, Violant Cervera parteix d'una situació desfavorable envers l'alcalde Fèlix Larrosa, del PSC. I, a Girona, Geis serà cap de cartell un cop ha trencat amb Guanyem i ERC amb arguments tècnics que també tenen a veure amb la necessitat de marcar perfil de cara a les municipals. De fet, la ruptura -certificada aquest matí- es coïa des de feian setmanes. De número dos, l'exconsellera tindrà Carles Ribas, un històric convergent a qui Aliança va temptejar. L'extrema dreta ha captat també el cap de files a Cambrils, tot i que les altres dues regidores no es mouen.
A l'àrea metropolitana, les perspectives no són positives: ara mateix no hi ha representació a L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Santa Coloma de Gramenet i Badalona, i no és descartable que Aliança pugui treure més bons resultats que Junts. "És el nostre forat negre", remarca, consternat, un dels dirigents consultats. També existeixen especulacions sobre el calendari electoral: les municipals seran abans o després de les espanyoles? El primer termòmetre, si Pedro Sánchez anticipa els comicis estatals, el posarà la candidatura de Míriam Nogueras al Congrés. Si no, els alcaldes i els candidats patiran el primer examen a les urnes. L'inquietud, per ara, és palpable.