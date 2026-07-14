Junts abandona el govern municipal de Girona

Junts deixa el govern municipal de Girona que comparteix amb Guanyem -el partit de l'alcalde Lluc Salellas- i ERC. Així ho ha comunicat Gemma Geis, vicealcaldessa i cap de files de la formació de Carles Puigdemont a la capital gironina, al mateix Salellas, segons diverses fonts consultades per Nació. La decisió es comunicarà públicament en les properes hores. El moviment arriba quan queda menys d'un any per les properes eleccions municipals, de manera que suposa un trencament per marcar distàncies amb el govern municipal a l'hora d'encarar la precampanya. Geis ja ha estat confirmada com a candidata: en els últims comicis va quedar tercera, per darrere del PSC i de Guanyem.
Aquest cap de setmana, l'exconsellera de Recerca i Universitats -un dels fitxatges que va fer Puigdemont quan va posar en marxa Junts per Catalunya la tardor del 2017, ja des de l'exili- va donar pistes de la ruptura en un article publicat al diari El Punt Avui. "Se'ns ha acabat la paciència", va determinar Geis, "Governar és prioritzar, liderar equips, omplir llibretes, tancar carpetes, fer seguiment, tenir quadres de comandament i no deixar que els problemes s’enquistin ni generar falses expectatives. Governar és saber què és urgent, què és important i què no pot esperar més. I aquí és on se’ns ha acabat la paciència", va assenyalar la cap de files de Junts a Girona, un dels feus perduts el 2023.
"Hem fet feina. Molta. Alguna visible i molta d'invisible. Hem liderat propostes de canvi, hem empès decisions difícils. Però Girona mereix més, i crec que nosaltres estem preparats per posar-nos al capdavant. Tenim projecte. Tenim equip. Tenim experiència professional. Ens hem guanyat el dret legítim d'explicar quin és el nostre projecte per a Girona i emprendre el nostre camí", va ressaltar Geis, que molt probablement incorporarà com a número dos -així ho remarquen diverses fonts consultades per Nació- Carles Ribas, un històric de Convergència a Girona. En la trencadissa entre el PDECat i Junts, Ribas va optar per fer costat als fundadors del Partit Nacionalista de Catalunya.
En el ple municipal que es va celebrar aquest dilluns, la intervenció de Geis no va ser rotunda a favor de la ruptura, i Salellas va optar per fer un discurs que posava en valor la unitat. La capital gironina ha estat una de les poques places rellevants en què l'independentisme ha governat de manera conjunta en els últims anys. La guanyadora de les eleccions, Sílvia Paneque -consellera de Territori i portaveu del Govern-, es va quedar sense arribar a l'alcaldia tot i haver guanyat els comicis. Si tot va com està previst, Paneque tornarà a ser la candidata del PSC amb l'aval del president Salvador Illa. Geis repetirà com a candidata: el 2023 va assumir el relleu de l'alcaldessa Marta Madrenas.
Girona és una plaça especialment rellevant per a Junts, que la va governar entre el 2011 i el 2023. Qui va arribar al poder fa quinze anys va ser Puigdemont, que durant una etapa li va fer oposició als socialistes, tradicionalment els encarregats d'ostentar el poder a la ciutat. La capital gironina és la ciutat més important que té un consistori en mans de la CUP, tenint en compte que els anticapitalistes són el principal element dins la candidatura. Ara, Salellas haurà de gestionar en minoria el tram final de la legislatura, perquè només li quedarà el suport d'ERC dins de l'executiu municipal. Camí de les eleccions de la primavera de l'any vinent, les cartes a Girona estan més marcades que mai.