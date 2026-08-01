Nou evacuats i dos traslladats a l'hospital per una fuita d’amoníac en una empresa de l'Alt Empordà

Nou treballadors d’una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han sigut evacuats i dos d’ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d’amoníac que s’ha produït aquest dissabte al matí al teulat de l’edifici. Segons els Bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l’exterior de l’edifici i dos dels treballadors han hagut de ser a l’hospital de Figueres i el Josep Trueta, de Girona, ambdós en estat lleu.
Segons informen els Bombers, a hores d’ara la fuita ja ha disminuït molt, tot i que encara hi treballen i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l’empresa. La fuita no suposa cap risc per a la població del municipi, segons assegura el cos a l’ACN. Per la seva part Protecció Civil ha activat el Pla Procicat.
El telèfon 112 ha rebut l’avís per la fuita poc després de les onze del matí i s’han mobilitzat els equips d’emergència. Els nou treballadors de l’empresa (Panamar Bakery) han estat evacuats de l’edifici i de la zona, i tots ells han estat atesos pel Servei d’Emergències Mèdiques, però només dos han requerit ser traslladats a centres hospitalaris.
La fuita vaporitzada s’hauria produït en una vàlvula exterior al sostre de l’empresa, segons els Bombers, i ha creat un núvol tòxic. Arran de l'incident, Protecció Civil manté activat el Pla Procicat per la gestió de riscos i emergències.
Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) s’està fent seguiment de l’incident i en comunicació constant amb tots els operatius, ajuntament i empreses.