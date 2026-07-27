Mor ofegat un home de 71 anys a la platja de Lloret de Mar

Divendres al matí va morir ofegat un home de 71 anys i nacionalitat espanyola mentre es banyava a la platja de Fenals de Lloret de Mar. L'avís al telèfon d'emergències 112 es va rebre a les 12.58 hores alertant d’una banyista que s’havia empassat aigua mentre es banyava.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre ambulàncies del Sistema d’Emergència Mèdica (SEM que no han pogut fer res per reanimar-lo. Al lloc també s’hi ha desplaçat una patrulla dels Mossos d’Esquadra, que s’han fet càrrec de les diligències. No ha estat l'última víctima mortal dels darrers dies.
D'altra banda, aquest dilluns al matí ha mort ofegat un home de 82 anys i nacionalitat espanyola mentre es banyava a la platja de Ponent de Cunit. L'avís al telèfon d'emergències 112 ha estat a 10.50 hores alertant que diverses persones havien tret de l’aigua a un banyista inconscient. A aquella hora no havia començat el servei de socorrisme.
El Govern fa una crida a la precaució
La Generalitat va fer aquest divendres una crida a extremar les mesures de prevenció coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció dels Ofegaments. Des de començament d'any, 36 persones han mort ofegades a Catalunya: 21 a les platges, 10 a les piscines i 7 en aigües interiors. L'última, precisament, aquest home de 82 anys a Cunit. Durant tot el 2025 van morir 46 persones ofegades al país.
L'executiu recordava que la majoria d'aquests accidents es poden evitar si se segueixen unes pautes bàsiques de seguretat. Entre les principals recomanacions hi ha banyar-se acompanyat, escollir zones amb servei de socorrisme, respectar la senyalització i les indicacions dels socorristes, evitar el consum d'alcohol abans del bany i mantenir una vigilància constant dels infants.
Protecció Civil explicava a Nació a mitjans de juliol que, amb tres onades de calor en el primer tram de l'estiu, el nombre de banyistes ha augmentat de manera considerable en tots els espais aquàtics. Això dispara el risc d'accidents i, per tant, de mortalitat. Si bé, subratlla que les dades d'enguany són similars a les dels anys anteriors.
Les dades oficials de la Generalitat mostren que, tot i que les morts totals es mantenen estables des del 2021, després de la pandèmia de la Covid, els mesos de juny i juliol tenen cada vegada més pes en el nombre d'ofegaments durant l'estiu. Aquest fet concorda amb la tesi de Protecció Civil que l'avançament de les altes temperatures comporta l'increment de banyistes en aquestes setmanes inicials i, per tant, del risc d'accidents.