Mor ofegat un home de 61 anys a la platja de l’Estartit

Un home de 61 anys ha mort aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l’Estartit, a Torroella de Montgrí (Baix Empordà). L’home es trobava en una embarcació, s’ha llançat a l’aigua per nedar i no ha pogut tornar-hi. Les persones que l’han intentat ajudar l’han trobat inconscient i l’han pujat a l’embarcació, on li han practicat maniobres de reanimació sense èxit.
L’avís al telèfon d’emergències 112 s’ha rebut a les 18.00 hores i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat un helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies, mentre que els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat dues dotacions, una de les quals de la unitat conjunta Bombers-SEM. També s’han activat Salvament Marítim i la Policia Local.
L’home ha estat traslladat fins al port de l’Estartit, on els efectius del SEM han confirmat la seva mort. En el moment de l’incident, la platja disposava de servei de vigilància i lluïa bandera verda.
37 ofegats aquest 2026
Amb aquesta víctima, ja són 17 les persones que han mort a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany. En el conjunt de platges, piscines i aigües interiors, el balanç d’aquest estiu és de 37 persones mortes per ofegament: 23 a les platges, 12 a les piscines i 8 en aigües interiors. Protecció Civil recorda la importància d’extremar les precaucions i demana avisar immediatament el servei de socorrisme o el 112 si es detecta que algú té dificultats dins de l’aigua.