Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de l'Escala (Alt Empordà) per una presumpta estafa després de rebre una vintena de denúncies de clients que s'han quedat sense les vacances contractades o que han descobert, un cop al destí, que part del viatge no estava pagat. Els afectats asseguren que el cas podria afectar prop de 200 famílies, moltes de les quals s'han organitzat en un grup per emprendre accions legals conjuntes.
Segons han explicat diversos clients a l'ACN, els primers problemes van aparèixer quan alguns van intentar cancel·lar els seus viatges i l'agència no els va retornar els diners. Amb el pas dels dies, la situació es va agreujar: hi ha persones que aquest cap de setmana no van poder embarcar perquè mai van rebre els bitllets d'avió, mentre que d'altres van saber durant les vacances que l'agència no havia abonat tota l'estada als proveïdors.
Viatges barats i pagament íntegre per avançat
L'agència havia guanyat notorietat oferint viatges a preus molt competitius. Inicialment comercialitzava ofertes d'última hora per cobrir places vacants, però posteriorment va començar a vendre paquets amb preus tancats assegurant que treballava directament amb operadors dels països de destí, sense intermediaris.
El negoci es va expandir sobretot pel boca-orella, ja que molts clients que havien viatjat anteriorment amb aquesta empresa sense incidències la van recomanar. Una de les condicions habituals era abonar l'import íntegre del viatge per avançat. En els últims temps, l'agència operava exclusivament de forma telemàtica, sense oficina oberta al públic, a través d'una pàgina web i de les xarxes socials, que van desaparèixer a finals de la setmana passada.
Les víctimes preparen accions legals
Un dels casos explicats a l'ACN és el d'una família que havia contractat al desembre un viatge de deu dies a Bali amb sortida prevista per al 2 d'agost. Després de dies reclamant la documentació, dos dies abans del viatge la responsable de l'agència els va comunicar que no disposava dels bitllets perquè, segons els va dir, li havien retirat la llicència i no podia completar el pagament dels vols. Altres afectats asseguren que les reserves existien, però no estaven abonades, fet que impedia l'emissió dels bitllets i també hi ha clients que han comprovat que hotels o serveis contractats al destí només estaven pagats parcialment o, directament, no constaven.
Els afectats s'han agrupat en un canal de WhatsApp que ja aplega prop de 200 persones i han contactat amb un advocat per coordinar una possible reclamació conjunta. Mentrestant, però, moltes famílies continuen presentant denúncies individualment davant dels Mossos d'Esquadra. Segons expliquen, la responsable de l'agència els hauria traslladat que "vol solucionar la situació" i que, a partir d'ara, serà el seu advocat qui informarà dels passos que es vagin fent.
També hi ha empreses estrangeres afectades
Les conseqüències del cas també han arribat als operadors turístics dels països de destinació. Una empresa especialitzada en safaris a Tanzània assegura que l'agència li deu 57.000 dòlars i afirma que diversos clients s'hi han posat en contacte directament per comprovar si tenien la reserva confirmada. En alguns casos, segons aquesta empresa, no hi havia cap gestió iniciada ni constava cap dada dels viatgers.
Malgrat els problemes amb les reserves d'aquest estiu, alguns afectats asseguren que fins fa pocs dies l'agència continuava publicitant nous paquets turístics per al 2027. I, tot i que la seu social de l'empresa es troba a l'Escala, entre els afectats també hi ha nombroses famílies de la Garrotxa.