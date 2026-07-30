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Ferida crítica una dona en un accident eqüestre a Castelló d'Empúries

Successos

  • La dona va ser traslladada amb un helicòpter medicalitzat fins a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelon -

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Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 11:04

Una dona va resultar ferida crítica aquest passat dilluns al vespre arran d'un accident eqüestre a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Arran de l'incident, la dona va haver de ser traslladada en un helicòpter medicalitzat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles de la Policia Local del municipi, així com efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van adreçar a l'indret per atendre la víctima. Un cop estabilitzada, la dona va ser traslladada a l'helicòpter per portar-la fins a la Vall d'Hebron per rebre assistència especialitzada.

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