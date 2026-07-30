Ferida crítica una dona en un accident eqüestre a Castelló d'Empúries

Una dona va resultar ferida crítica aquest passat dilluns al vespre arran d'un accident eqüestre a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Arran de l'incident, la dona va haver de ser traslladada en un helicòpter medicalitzat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.\r\n\r\nFins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles de la Policia Local del municipi, així com efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van adreçar a l'indret per atendre la víctima. Un cop estabilitzada, la dona va ser traslladada a l'helicòpter per portar-la fins a la Vall d'Hebron per rebre assistència especialitzada.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nCatalunya supera els 40 graus en l'inici de l'onada de calor més llarga Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n