Culpable el conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels conduint begut

El jurat popular ha declarat culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, el 30 d'octubre del 2021. El veredicte considera provat que conduïa sota els efectes de l'alcohol, va envestir la víctima i va fugir del lloc dels fets sense prestar-li auxili.\r\n\r\nEl jurat també conclou que la ciclista circulava amb totes les mesures de seguretat per fer-se visible i que l'acusat va continuar conduint de manera temerària durant 2,4 quilòmetres després de l'impacte. Tot i això, li aprecia les atenuants d'embriaguesa pel delicte d'omissió del deure de socors, reparació del dany i dilacions indegudes.\r\n\r\nLa Fiscalia demana per al conductor una pena de 5 anys, 7 mesos i 44 dies de presó. En canvi, el jurat ha declarat no culpable el copilot, que s'enfrontava a una multa per omissió del deure de socors, i l'Audiència de Girona l'ha absolt.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nDetenen un professor jubilat a Torroella de Montgrí per tocaments a alumnes que feien classe a casa seva\r\n\r\n