Detenen a Torroella de Montgrí un professor jubilat per fer tocaments a alumnes que feien classe a casa seva

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà, un professor jubilat de 74 anys per fer tocaments a almenys sis alumnes, a qui feia classes particulars a casa seva. Segons informa l'ACN, tres de les sis víctimes eren menors d'edat quan van ocórrer els fets i la policia investiga ara si pot haver-hi més casos.
La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, una alumna a qui feia classes de Matemàtiques hagués rebut tocaments mentre feien el reforç a casa del docent. Arran d'aquests fets, altres víctimes van afirmar que els havia passat el mateix i cinc d'elles han decidit denunciar també; no es descarta que puguin aparèixer-ne més.
Segons fonts properes al primer cas denunciat, l'home es dedicava a preparar el batxillerat a adolescents -nois i noies- d'entre 15 i 18 anys. El detingut feia els tocaments a les víctimes -totes noies ara per ara- quan feien classes individuals i, al contrari, evitava tocar-les quan hi anaven en grup. Les mateixes fonts expliquen que l'arrestat tenia bona fama com a professor particular i que es dedicava des de feia anys a ajudar el jovent a superar el batxillerat i la selectivitat.
A disposició judicial
L'home, presumptament, començava fent insinuacions i tocaments a parts del cos com, per exemple, les cuixes i cada vegada ho feia de forma més habitual. A mesura que agafava confiança amb la víctima, incrementava els abusos. S'espera que, en les properes hores, el professor passi a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.