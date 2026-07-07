Detingut a Blanes un home amb material policial fals i dues armes de foc

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 2 de juliol a Blanes, a la comarca de la Selva, un home de 24 anys amb dues armes de foc. L'individu també duia material policial simulatna . Una patrulla va sospitar d'ell a la zona de la cala Boadella i va aturar el seu cotxe a dos quarts de quatre de la tarda.
Després d'identificar-lo, els agents van escorcollar el vehicle i hi van trobar les dues armes de foc -una curta i una altra llarga-, tres armilles de policia falses logotipades, brides i emissores d'aspecte similar a les que fan servir els Mossos per comunicar-se entre ells. El detingut portava, a més, tres embolcalls de cocaïna rosa, segons va revelar la primera prova feta pels Mossos.
Els Mossos, inicialment, van detenir l'home per un delicte contra la salut pública i per un altre de tinença d'armes. Ara, la policia investiga la finalitat de tot el material policial simulat i, també, s'està fent l'anàlisi de les armes per comprovar si són reals i funcionals, ja que tenien un aspecte envellit. De la mateixa manera, s'està comprovant si la substància confiscada és cocaïna rosa, coneguda com a Tusi.
A disposició judicial
L'home ja ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes i la investigació dels fets es manté oberta. En el primer trimestre de 2026, es van registrar a la ciutat un total de 454 infraccions penals, segons dades del Balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior.