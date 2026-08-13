Mor ofegat un home mentre es banyava en una platja de Palamós

Un home de 78 anys ha mort aquest dijous al matí mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Segons ha informat Protecció Civil, el telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís a les 9.48 hores alertant que una persona s'ha trobat malament mentre es banyava i l'han hagut de treure de l'aigua i portar-lo cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Tot i els esforços del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han mobilitzat dues ambulàncies, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.
Protecció Civil puntualitza que, en el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància en aquesta platja. A banda del SEM, també s'han desplaçat fins al lloc dels fets els Mossos d'Esquadra, amb tres dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cos.
Amb aquesta, ja són 25 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes aquest 2026. En total, les víctimes mortals per ofegament enguany ja són 38, 11 de les quals han mort en piscines i 8, en aigües interiors.
Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. També demanen avisar urgentment el servei de socorrisme o a través del telèfon d'emergències si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua.