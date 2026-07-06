Un detingut a Torroella de Montgrí per encendre 4 focs al camí Vell de l'Estartit

La policia local de Torroella de Montgrí va detenir diumenge a la nit un home de 30 anys per presumptament encendre 4 focs al camí Vell de l'Estartit, segons ha pogut saber Europa Press. Segons ha avançat El Periódico, el sospitós va intentar robar en un establiment, però va fugir sense poder-se dur res i va ser localitzat al camí Vell.\r\n\r\nEn aquest punt, l'home va encendre vegetació a quatre punts diferents, però els agents de la policia local van poder apagar els focs amb un extintor ràpidament abans que els focs suposaren un risc major. Les mateixes fonts han apuntat que la col·laboració ciutadana va ser clau per poder identificar el sospitós i detenir-lo.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls Bombers descarten controlar per ara l'incendi de les Gavarres per les revifades\r\n\r\n