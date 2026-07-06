Els Bombers descarten controlar per ara l'incendi de les Gavarres per les revifades

Els Bombers de la Generalitat descarten per ara donar per controlat l'incendi de la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. La sotsinspectora dels Bombers, Mari Muñoz, ha explicat que durant la nit s'han produït algunes revifades, una fora del perímetre, molt a prop de la zona de Mas Ambròs, que "de seguida s'ha pogut controlar". Amb tot, ha insistit que hi ha punts calents i ha explicat que els preocupa especialment el flanc dret, i la situació d'onada de calor i d'entrada de marinades.
Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial -el foc ha arribat a l'exterior però no a l'interior-, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes. El foc continua afectant una superfície de 2.500 hectàrees. Muñoz ha alertat que tenen per davant una "tasca complicada durant dies", especialment per les condicions meteorològiques previstes.
"Seguirem esperant tot el dia d'avui a veure com evolucionen els punts calents", ha dit. El flanc dret continua sent el que més preocupa i a on més mitjans es destinen.En general, en les tasques d'extinció treballen actualment 184 efectius de bombers, amb 25 vehicles d'aigua i 15 de comandament. A més, hi ha un avió bombarder i un helicòpter de comandament.
Muñoz ha explicat que durant tota la jornada de diumenge es van produir revifades, que no van anar a més per la "rapidesa" de l'actuació dels Bombers. La sotsinspectora del cos ha destacat que aquesta és la vigilància que han de mantenir tota la jornada, per evitar que si es produeixen aquestes revifades es facin grans. També ha detallat que el perímetre, d'uns 40 quilòmetres, està "molt mal cremat" i té "potencial" de tornar a cremar en algunes zones.
Per això, ha dit que han de deixar passar totes les hores centrals del dia, quan es preveu calor intensa i vent de fins a 30 quilòmetres per hora, per poder veure l'evolució i "decidir a la nit" si es podria donar per controlat. D'altra banda, ha explicat que també han de mantenir la vigilància sobre les zones a les quals s'ha deixat tornar als veïns com Mas Ambròs i Vell Repós, perquè són molt properes al perímetre.
Tres espais naturals tancats per risc extrem d'incendi
Protecció Civil de la Generalitat i el cos d’Agents Rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l’elevat perill d’incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d’incendi dilluns als espais naturals de la Ribera Salada, entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell, i Baronia de Rialb, a la Noguera. Les limitacions s’uneixen al tancament del massís de les Gavarres, en vigor des d’aquest dissabte al migdia per l’incendi que afecta la zona.
A més, s’eleva a 45 municipis el perill extrem d’incendi forestal de comarques com l’Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. A més, l’activació del nivell 3 per perill molt alt d’incendi forestal també s’amplia a 385 municipis de 30 comarques
Els Agents Rurals recorden que mentre duri l’episodi en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa està completament prohibit fer qualsevol activitat amb risc d’incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.