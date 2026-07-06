El Meteocat activa l'avís vermell per calor extrema a 23 comarques

Mig Catalunya està en alerta de perill extrem per calor. El país ha entrat a la segona onada de calor de l'estiu i el Meteocat preveu registres al voltant dels 43 graus a diversos punts durant els pròxims dies. De moment, ha activat l'avís de perill "molt alt" - de grau 6 sobre 6, el màxim- a 23 comarques entre aquest dimarts i, sobretot, dimecres.
Paral·lelament, els Agents Rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa a 45 municipis de nou comarques pel risc extrem d'incendi forestal, amb restriccions d'accés als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, a més de les Gavarres. Tot plegat, mentre als Països Catalans cremen diversos incendis, atiats per les condicions meteorològiques i del terreny.
Cinc comarques en avís vermell aquest dimarts
Concretament, pel que fa a aquest dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos de perill moderat i alt a gairebé tot el país. Si bé, hi ha cinc comarques en perill "molt alt" a partir del migdia i durant tota la tarda, que són les següents:
- Noguera
- Pla d'Urgell
- Segrià
- Garrigues
- Ribera d'Ebre
Els avisos de perill "molt alt" s'estenen a 23 comarques el dimecres
Dimecres serà el dia més crític, amb un total de 23 comarques tenyides de vermell durant la tarda. Serà aleshores quan es podrien registrar les temperatures més elevades de l'any, en el pic d'aquesta segona onada de calor. Amb tot, els avisos afectaran tot el país, amb comarques en perill màxim a totes les vagueries:
- Alt Empordà
- Baix Empordà
- Garrotxa
- Pla de l'Estany
- Gironès
- Selva
- Maresme
- Vallès Oriental
- Vallès Occidental
- Barcelonès
- Baix Llobregat
- Anoia
- Segarra
- Noguera
- Urgell
- Pla d'Urgell
- Segrià
- Garrigues
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Terra Alta
- Baix Ebre
- Montsià
Més enllà de les temperatures, no s'esperen precipitacions destacables i l'anticicló continuarà dominant la situació. Només a partir de dijous augmentarà lleugerament la nuvolositat al Pirineu, amb algun ruixat de tarda molt local, mentre que un descens més clar de les temperatures no arribaria fins a finals de setmana.