El temps del dilluns 6 de juliol: la calor extrema manté quasi tot Catalunya en alerta

La calor extrema continuarà atiant Catalunya aquest dilluns 6 de juliol, després d'un diumenge en el qual els termòmetres s'han enfilat fins als 39,9 graus a determinats punts del país. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha ampliat els avisos per temperatures altes a 28 comarques, amb grau de perill alt al Segrià, el Pla d'Urgell i la Ribera d'Ebre, on els termòmetres podran arribar als 41 o 42 graus. Paral·lelament, els Agents Rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa en 45 municipis de nou comarques pel risc extrem d'incendi forestal, amb restriccions d'accés als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, a més de les Gavarres.
El cel es mantindrà serè durant tota la jornada, amb només alguns núvols d'evolució al Pirineu, al Prepirineu i al prelitoral, però sense precipitacions. Tant la temperatura mínima com la màxima pujaran lleugerament i l'ambient serà extremadament calorós arreu del país. Les màximes superaran els 40 graus al Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre, mentre que a la costa la calor quedarà lleugerament més continguda, però amb una xafogor molt intensa. El vent bufarà fluix en general, amb component sud durant les hores centrals del dia i alguns cops forts a les Terres de l'Ebre i al sud de Ponent.
Avisos per calor
El Meteocat ha activat avisos per temperatures màximes molt altes a les següents comarques (nivell màxim 3/6):
- Anoia (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís taronja)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Segarra (avís groc)
- Segrià (avís taronja)
- Solsonès (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
Pla Alfa 4 per risc extrem d'incendi
Els Agents Rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa a nou comarques, que inclou els següents municipis:
Alt Urgell
- Bassella
- Coll de Nargó
- Oliana
- Peramola
Baix Empordà
- Calonge i Sant Antoni
- Castell-Platja d'Aro
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
- Forallac
La Bisbal d'Empordà
- Mont-ras
- Palafrugell
- Palamós
- Santa Cristina d'Aro
- Torrent
- Vall-llobrega
Gironès
- Cassà de la Selva
- Celrà
- Girona
- Juià
- Llagostera
- Llambilles
- Madremanya
- Quart
- Sant Martí Vell
Noguera
- Alòs de Balaguer
- Artesa de Segre
- Camarasa
- Foradada
- La Baronia de Rialb
- Ponts
- Tiurana
- Vilanova de l'Aguda
Pallars Jussà
- Abella de la Conca
- Isona i Conca Dellà
- Ribera d'Ebre
- Flix
- Riba-roja d'Ebre
Segrià
Solsonès
- Biosca
- Castellar de la Ribera
- Lladurs
- Pinell de Solsonès
- Torà
Terra Alta
- La Fatarella
- La Pobla de Massaluca
- Vilalba dels Arcs
I a mitjà termini?
El punt àlgid de l'onada de calor arribarà entre dimarts i dimecres, quan les màximes podrien assolir 42 o 43 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. No s'esperen precipitacions destacables i l'anticicló continuarà dominant la situació. Només a partir de dijous augmentarà lleugerament la nuvolositat al Pirineu, amb algun ruixat de tarda molt local, mentre que un descens més clar de les temperatures no arribaria fins a finals de setmana.
Avís per dimarts 7 de juliol (nivell màxim 4/6)
- Alt Camp (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Alt Urgell (avís taronja)
- Alta Ribagorça (avís taronja)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Penedés (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)
- Conca de Barberà (avís taronja)
- Garrigues (avís taronja)
- Garrotxa (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Noguera (avís taronja)
- Osona (avís groc)
- Pallars Jussà (avís taronja)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís taronja)
- Priorat (avís taronja)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Ripollès (avís groc)
- Segarra (avís taronja)
- Segrià (avís taronja)
- Solsonès (avís taronja)
- Terra Alta (avís taronja)
- Urgell (avís taronja)
- Vall d'Aran (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)