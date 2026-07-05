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El temps del dilluns 6 de juliol: la calor extrema manté quasi tot Catalunya en alerta

Terra

L'onada de calor arriba al seu punt àlgid amb temperatures que superaran els 40 graus, 28 comarques en avís i el Pla Alfa 4 activat en 45 municipis pel risc extrem d'incendi

  • Pols en suspensió en sortir el sol potent pel campanar il.luminant el camp d'ordi a punt de segar -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de juliol de 2026 a les 21:48
Actualitzat el 05 de juliol de 2026 a les 21:49

La calor extrema continuarà atiant Catalunya aquest dilluns 6 de juliol, després d'un diumenge en el qual els termòmetres s'han enfilat fins als 39,9 graus a determinats punts del país. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha ampliat els avisos per temperatures altes a 28 comarques, amb grau de perill alt al Segrià, el Pla d'Urgell i la Ribera d'Ebre, on els termòmetres podran arribar als 41 o 42 graus. Paral·lelament, els Agents Rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa en 45 municipis de nou comarques pel risc extrem d'incendi forestal, amb restriccions d'accés als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, a més de les Gavarres.

El cel es mantindrà serè durant tota la jornada, amb només alguns núvols d'evolució al Pirineu, al Prepirineu i al prelitoral, però sense precipitacions. Tant la temperatura mínima com la màxima pujaran lleugerament i l'ambient serà extremadament calorós arreu del país. Les màximes superaran els 40 graus al Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre, mentre que a la costa la calor quedarà lleugerament més continguda, però amb una xafogor molt intensa. El vent bufarà fluix en general, amb component sud durant les hores centrals del dia i alguns cops forts a les Terres de l'Ebre i al sud de Ponent.

Avisos per calor

El Meteocat ha activat avisos per temperatures màximes molt altes a les següents comarques (nivell màxim 3/6): 

  • Anoia (avís groc)
  • Alt Empordà (avís groc)
  • Alt Urgell (avís groc)
  • Alta Ribagorça (avís groc)
  • Anoia (avís groc)
  • Bages (avís groc)
  • Baix Ebre (avís groc)
  • Baix Empordà (avís groc)
  • Baix Llobregat (avís groc)
  • Barcelonès (avís groc)
  • Berguedà (avís groc)
  • Cerdanya (avís groc)
  • Conca de Barberà (avís groc)
  • Garrigues (avís groc)
  • Maresme (avís groc)
  • Montsià (avís groc)
  • Noguera (avís groc)
  • Pallars Jussà (avís groc)
  • Pallars Sobirà (avís groc)
  • Pla d'Urgell (avís taronja)
  • Priorat (avís groc)
  • Ribera d'Ebre (avís taronja)
  • Segarra (avís groc)
  • Segrià (avís taronja)
  • Solsonès (avís groc)
  • Terra Alta (avís groc)
  • Urgell (avís groc)
  • Vallès Occidental (avís groc)

Pla Alfa 4 per risc extrem d'incendi

Els Agents Rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa a nou comarques, que inclou els següents municipis:

Alt Urgell

  • Bassella
  • Coll de Nargó
  • Oliana
  • Peramola

Baix Empordà

  • Calonge i Sant Antoni
  • Castell-Platja d'Aro
  • Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
  • Forallac

La Bisbal d'Empordà

  • Mont-ras
  • Palafrugell
  • Palamós
  • Santa Cristina d'Aro
  • Torrent
  • Vall-llobrega

Gironès

  • Cassà de la Selva
  • Celrà
  • Girona
  • Juià
  • Llagostera
  • Llambilles
  • Madremanya
  • Quart
  • Sant Martí Vell

Noguera

  • Alòs de Balaguer
  • Artesa de Segre
  • Camarasa
  • Foradada
  • La Baronia de Rialb
  • Ponts
  • Tiurana
  • Vilanova de l'Aguda

Pallars Jussà

  • Abella de la Conca
  • Isona i Conca Dellà
  • Ribera d'Ebre
  • Flix
  • Riba-roja d'Ebre

Segrià

  • Almatret

Solsonès

  • Biosca
  • Castellar de la Ribera
  • Lladurs
  • Pinell de Solsonès
  • Torà

Terra Alta

  • La Fatarella
  • La Pobla de Massaluca
  • Vilalba dels Arcs

I a mitjà termini?

El punt àlgid de l'onada de calor arribarà entre dimarts i dimecres, quan les màximes podrien assolir 42 o 43 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. No s'esperen precipitacions destacables i l'anticicló continuarà dominant la situació. Només a partir de dijous augmentarà lleugerament la nuvolositat al Pirineu, amb algun ruixat de tarda molt local, mentre que un descens més clar de les temperatures no arribaria fins a finals de setmana.

Avís per dimarts 7 de juliol (nivell màxim 4/6)

  • Alt Camp (avís groc)
  • Alt Penedès (avís groc)
  • Alt Urgell (avís taronja)
  • Alta Ribagorça (avís taronja)
  • Anoia (avís groc)
  • Bages (avís groc)
  • Baix Camp (avís groc)
  • Baix Ebre (avís groc)
  • Baix Llobregat (avís groc)
  • Baix Penedés (avís groc)
  • Berguedà (avís groc)
  • Cerdanya (avís groc)
  • Conca de Barberà (avís taronja)
  • Garrigues (avís taronja)
  • Garrotxa (avís groc)
  • Lluçanès (avís groc)
  • Moianès (avís groc)
  • Montsià (avís groc)
  • Noguera (avís taronja)
  • Osona (avís groc)
  • Pallars Jussà (avís taronja)
  • Pallars Sobirà (avís groc)
  • Pla d'Urgell (avís taronja)
  • Priorat (avís taronja)
  • Ribera d'Ebre (avís taronja)
  • Ripollès (avís groc)
  • Segarra (avís taronja)
  • Segrià (avís taronja)
  • Solsonès (avís taronja)
  • Terra Alta (avís taronja)
  • Urgell (avís taronja)
  • Vall d'Aran (avís groc)
  • Vallès O​​​​​​​ccidental (avís groc)
  • Vallès Oriental (avís groc)
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