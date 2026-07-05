Catalunya s'enfronta a partir d'aquest diumenge a la segona onada de calor de l'estiu, una situació que dispara el risc d'incendis quan tot just s'ha estabilitzat el gran foc de les Gavarres. En aquest sentit, el Meteocat ha ampliat i intensificat els avisos que ja afecten quasi tot Catalunya. Concretament, hi ha un total de 37 comarques en alerta, 15 de les quals de nivell taronja.
Tornen els 40 graus
Aquest dissabte les temperatures ja van pujar i van arribar fins als 37-38 graus en punts de Ponent, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i l'Empordà. Ara bé, oficialment l'onada de calor comença aquest diumenge.
El Meteocat ha emès un avís en set comarques de la costa: l'Empordà, la regió metropolitana de Barcelona així com el delta de l'Ebre. A l'Alt Empordà -amb avís taronja-, de fet, no es descarten màximes de fins a 39 graus i caldrà veure si cau algun valor de 40. Cal recordar que enguany ja s'hi ha arribat en quatre ocasions -del 21 al 24 de juny- i en aquest segon episodi podrien ser cinc o sis més.
Dilluns i dimarts, punt àlgid
L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous o divendres. Inicialment, el punt àlgid se situa entre dilluns i dimarts, però caldrà veure com evolucionen les previsions.
De cara al dia 6 de juliol, el Servei Meteorològic ha ampliat i intensificat els avisos. Concretament, són un total de 26 comarques de tota la meitat oest, però també del litoral nord, central i sud. En tres casos -Segrià, Pla d'Urgell i Ribera d'Ebre- són de nivell taronja: no es descarten temperatures de 41 o 42 graus.
Dimarts la situació encara serà pitjor amb avisos en 33 comarques, tot Catalunya excepte bona part del litoral. En aquest cas, els de nivell taronja ja afectaran totes les comarques de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre i de l'Alt Pirineu.
Avisos en 37 de les 42 comarques
El Meteocat ha emès avisos en 37 de les 42 comarques de Catalunya per una onada de calor que s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
Avís per diumenge 5 de juliol (nivell màxim 3/6)
- Alt Empordà (avís taronja)
- Baix Empordà (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
Avís per dilluns 6 de juliol (nivell màxim 3/6)
- Anoia (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís taronja)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Segarra (avís groc)
- Segrià (avís taronja)
- Solsonès (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
Avís per dimarts 7 de juliol (nivell màxim 4/6)
- Alt Camp (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Alt Urgell (avís taronja)
- Alta Ribagorça (avís taronja)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)
- Conca de Barberà (avís taronja)
- Garrigues (avís taronja)
- Garrotxa (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Noguera (avís taronja)
- Osona (avís groc)
- Pallars Jussà (avís taronja)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís taronja)
- Priorat (avís taronja)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Ripollès (avís groc)
- Segarra (avís taronja)
- Segrià (avís taronja)
- Solsonès (avís taronja)
- Terra Alta (avís taronja)
- Urgell (avís taronja)
- Vall d'Aran (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
El Meteocat adverteix que, com a mínim, l'onada de calor serà de cinc dies, però almenys fins a mitjans de juliol les temperatures quedaran per sobre de la mitjana climàtica.