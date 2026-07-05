Incendi a la Catalunya Nord: dos ferits molt greus i 10.000 desallotjats

L'incendi forestal que crema des de dissabte al vespre a la Catalunya Nord ja ha afectat més de 2.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar unes 10.000 persones, segons han informat les autoritats. El foc, afavorit per la tramuntana, ha provocat l'evacuació del municipi d'Illa i dels residents del massís dels Aspres, una zona especialment vulnerable per la seva orografia i el difícil accés.
El balanç provisional deixa dos ferits molt greus, un bomber que participava en les tasques d'extinció i un veí de la zona afectada. Davant la magnitud de l'incendi, les autoritats han reforçat el dispositiu amb fins a 700 bombers, amb el suport de més de 200 vehicles, nou mitjans aeris, un contingent europeu procedent de Romania i diversos equips especialitzats.
En una compareixença, el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Regnault de la Mothe, ha fet una crida als bombers voluntaris perquè se sumin al dispositiu: "Falten mans i els efectius desplegats estan cansats després de dos dies d'intensa activitat", ha advertit.
L'objectiu: evitar que el foc s'estengui als Aspres
L'incendi es va originar entre Trevilhac i Tarerac i ha avançat ràpidament en direcció est fins a Montalbà del Castell i Illa. Els equips d'extinció concentren els esforços a contenir els flancs dret i esquerre per impedir que les flames es propaguin pel massís dels Aspres. Diverses carreteres continuen tallades, entre elles la RD66 entre Vinçà i Illa, així com la RD2, la RD13 i la RD17 i, a més, el foc ha provocat talls en el subministrament elèctric i d'aigua potable en diversos municipis afectats.