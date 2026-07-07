Els evacuats a la Catalunya Nord comencen a tornar a casa malgrat que l'incendi continua descontrolat

Els veïns de Teulís i Tellet, a la Catalunya Nord, ja poden tornar a casa després que aquest dimarts a la tarda les autoritats franceses hagin aixecat l'ordre d'evacuació. És la primera flexibilització de les restriccions des que es va declarar l'incendi forestal de Trevillac, que continua actiu i ja ha calcinat 4.900 hectàrees. Tot i aquesta evolució favorable en alguns sectors, el Departament dels Pirineus Orientals adverteix que el foc encara no està controlat.
L'operatiu d'extinció continua mobilitzant un gran desplegament de recursos. Aquest dimarts hi han treballat 860 bombers, reforçats per efectius arribats de 29 departaments francesos i diversos equips europeus, així com 19 mitjans aeris que continuen descarregant aigua sobre els punts més actius. Les altes temperatures, la baixa humitat i el retorn de la tramuntana han provocat diversos focus secundaris i dificulten les tasques d'extinció.
Tot i això, l'evolució de l'incendi es manté favorable i les autoritats preveuen aixecar en les pròximes 24 hores l'evacuació d'una desena més de municipis, que afectaria als següents pobles:
- Arbussols
- Cameles
- Castellnou dels Aspres
- Corbera
- Corbera les Cabanes
- Llauró
- Oms
- Santa Coloma de Tuïr
- Torderes
En canvi, es manté l'ordre d'evacuació en una quinzena de municipis, entre els quals Illa, Vinçà, Rodès, Rigardà, Queixàs, Bula d'Amunt o Montalbà del Castell; i també continua tallada la carretera RD-66 i els equips d'emergència treballen per restablir el subministrament elèctric en diverses poblacions afectades.
Les condicions meteorològiques compliquen l'extinció
Els Bombers francesos expliquen que, en el moment de màxima intensitat, les flames van arribar a avançar a una velocitat de fins a dos quilòmetres per hora. Ara per ara, malgrat la lleugera millora, les autoritats insisteixen que les condicions meteorològiques continuen sent molt desfavorables per donar el foc per controlat. L'incendi ha obligat a evacuar prop de 12.000 persones i ha afectat una cinquantena d'habitatges i, aquest dimecres es manté activada l'alerta taronja per onada de calor a la Catalunya Nord, un factor que obliga a mantenir un ampli dispositiu sobre el terreny davant el risc de noves revifalles.