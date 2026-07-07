Catalunya supera el rècord del 2026 en el segon dia de juliol més càlid del segle

Catalunya ha batut el rècord del 2026 en el segon dia més càlid d'un juliol del segle XXI. Aquest és el doble titular que deixa la tercera jornada d'una onada de calor sense fi i en la qual un total de 40 observatoris han superat la ratlla de la quarantena. Per demà i dijous, els valors extrems -per sobre dels 43 ºC- es poden repetir en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre amb avisos del Meteocat a la totalitat de comarques.
Màximes fins a 43,7 ºC
Vinebre, com acostuma a passar, ha marcat el valor més elevat del dia: Els 43,7 ºC són el rècord d'aquest 2026, en la que es considera la segona jornada més càlida a Catalunya un mes de juliol, només superada pel dia 18 del 2023 quan es va assolir el rècord absolut: 45,4 ºC a Figueres.
A banda de Vinebre, també el pantà de Riba-roja, a la mateixa comarca, així com Torroja del Priorat, han superat els 43 graus, fet que suposen dos rècords absoluts d'aquests observatoris amb 30 i 20 anys de dades.
El llindar de la quarantena s'ha assolit amb facilitat arreu de Ponent, però també en punts de les Terres de l'Ebre, el Prepirineu -Pallars Jussà, Solsonès i Alt Urgell- així com al Bages. En canvi, aquest 2026 encara no s'hi ha arribat en cap punt de les comarques gironines ni de la regió metropolitana de Barcelona, un fet que es podria trencar demà mateix.
Aquest dimarts, la quarantena s'ha assolit en un total de 13 comarques i ja és el sisè dia d'aquest 2026. Cal recordar que des del 1998 només en vuit ocasions s'ha superat aquest registre. Tot apunta que al llarg d'una setmana sencera continuaran caient aquest tipus de registres extrems.
Dimarts 7 de juliol: màximes per sobre els 40 graus
- Vinebre (Ribera d'Ebre): 43,7 ºC
- Pantà de Riba-roja (Ribera d'Ebre): 43,3 ºC
- Torroja del Priorat (Priorat): 43,2 ºC
- Ascó (Ribera d'Ebre): 42,3 ºC
- Pantà de Siurana (Priorat): 42,0 ºC
- Sant Romà d'Abella (Pallars Jussà): 41,9 ºC
- Benissanet (Ribera d'Ebre): 41,7 ºC
- Margalef (Priorat): 41,7 ºC
- Torres de Segre (Segrià): 41,7 ºC
- Lleida - la Femosa (Segrià): 41,5 ºC
- el Masroig (Priorat): 41,5 ºC
- la Pobla de Segur (Pallars Jussà): 41,4 ºC
- Tremp (Pallars Jussà): 41,2 ºC
- Maials (Segrià): 41,1 ºC
- el Poal (Pla d'Urgell): 41,1 ºC
- Aldover (Baix Ebre): 40,9 ºC
- Cardona (Bages): 40,9 ºC
- Vilanova de Segrià (Segrià): 40,9 ºC
- els Alamús (Segrià): 40,9 ºC
- Artés (Bages): 40,8 ºC
- Falset (Priorat): 40,8 ºC
- Batea (Terra Alta): 40,7 ºC
- Organyà (Alt Urgell): 40,7 ºC
- Sant Salvador de Guardiola (Bages): 40,7 ºC
- Tàrrega (Urgell): 40,7 ºC
- Vallfogona de Balaguer (Noguera): 40,7 ºC
- la Granadella (Garrigues): 40,7 ºC
- Alcarràs (Segrià): 40,6 ºC
- Alfarràs (Segrià): 40,6 ºC
- Gimenells (Segrià): 40,6 ºC
- Mollerussa (Pla d'Urgell): 40,6 ºC
- Solsona (Solsonès): 40,6 ºC
- Albesa (Noguera): 40,5 ºC
- Gandesa (Terra Alta): 40,5 ºC
- Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes (Noguera): 40,4 ºC
- Alguaire (Segrià): 40,3 ºC
- Sant Martí de Riucorb (Urgell): 40,3 ºC
- Baldomar (Noguera): 40,2 ºC
- Vilanova de Meià (Noguera): 40,1 ºC
- Tivissa (Ribera d'Ebre): 40,0 ºC