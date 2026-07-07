La ciutat catalana on pots volar en globus aerostàtic aquest estiu

Viatjar en tren, en vaixell o en avió és un fet a què la majoria de les persones estem acostumades. Veure un avió o un helicòpter travessar el cel és una situació normal, però quan parlem de globus aerostàtics ens sembla una imatge extreta de la ciència-ficció.
Sigui l'escenari d'una pel·lícula romàntica o d'una d'acció, aquests transports no són habituals al cel, així i tot, hi ha una ciutat a Catalunya que durant cinc dies té el cel ple de globus aerostàtics en què es pot gaudir d'un viatge inoblidable. Aquest fet es deu a la nova edició de la European Balloon Festival, un esdeveniment que cada estiu atrau milers de persones i que té una part d'oci i una esportiva en què competeixen diversos equips internacionals per endur-se el trofeu del concurs.
La ciutat dels globus aerostàtics
Del 8 al 12 de juliol Igualada, la capital de l'Anoia, acollirà la concentració de globus aerostàtics més important de l'Estat i una de les més destacades d'Europa. Més d'una cinquantena d'aeròstats arribats de diversos països s'enlairaran alhora des del Parc Central, oferint un paisatge únic tant a primera hora del matí com al capvespre, els moments del dia en què les condicions atmosfèriques són més favorables per al vol.
L'edició d'enguany és especialment significativa perquè el certamen celebra tres dècades d'història. Des de la seva primera convocatòria, el festival s'ha consolidat com una referència internacional de l'aerostació i enguany espera superar els 25.000 visitants. A més de l'exhibició aèria, la trobada també té un vessant competitiu, amb proves de precisió en què els pilots han de demostrar la seva habilitat aprofitant els corrents d'aire que travessen la comarca. Els qui vulguin anar un pas més enllà també tindran l'oportunitat de pujar a un globus. Diverses empreses especialitzades oferiran vols per contemplar des de l'aire els paisatges de l'Anoia i del conjunt del territori.
Un programa ple d'activitats
La European Balloon Festival no només mira cap al cel. Durant tota la setmana, Igualada programarà activitats culturals, familiars i lúdiques repartides per diferents espais de la ciutat. Una de les principals novetats és la programació d'un nou espectacle dijous 9 a la nit. S'anomena "Iglús de Llum" i consistirà en un espectacle de llum, música i color que es podrà veure a les 22 hores, al Parc Central, després del volt de tarda. Consistirà en iglús de vent, fets amb teles de globus reciclades que permetrà veure les projeccions de l'artista local Àlex López gràcies també a la il·luminació, convertint-se així en un espai escènic.
La programació també inclou tallers infantils, sessions de contacontes, espectacles de circ, activitats inclusives impulsades per entitats locals, concerts, recitals de poesia, balls de swing i l'Igualada Market, un espai dedicat als productes gastronòmics de proximitat. La majoria de les activitats són gratuïtes, fet que converteix el festival en una proposta ideal per a una escapada d'estiu en família o amb amics. Com és habitual en aquest tipus d'esdeveniments, tots els vols estaran condicionats per la meteorologia, ja que la seguretat és el factor determinant abans de cada enlairament.
Globus amb formes especial
Un altre dels grans atractius seran els globus amb formes especials, que cada any desperten l'interès del públic. Com enguany el festival celebra la 30a edició, s'han programat diverses novetats com l'enlairament de globus amb formes especials, com un gat i un tornavís, que se sumaran als 50 equips que competiran per endur-se el trofeu.