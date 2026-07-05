Aquest és el poble més antic de Catalunya: té més de 2.600 anys

Catalunya és un país amb molta història, forjada a partir de les vivències de les generacions de catalans. De fet, l'origen d'alguns dels pobles es remunta a milers d'anys enrere. Al llarg del temps, ibers, romans, visigots i àrabs han contribuït a construir una identitat complexa i plural: camins antics, muralles, esglésies romàniques i nuclis històrics ben conservats són testimoni d'una biografia excepcional.
Ara bé, quin és el poble més antic del país? Malgrat que és difícil donar una data exacte, el poble considerat el més antic de Catalunya és Ullastret, al Baix Empordà i dins la vegueria gironina. El motiu pel qual se'l considera el poble més antic és que el seu origen es remunta a l'assentament iber, de fa més de 2.500 anys. Es tracta de l'assentament més gran descobert fins ara al país. Des de llavors, però, el poble ha canviat moltíssim.
Segons les darreres dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), actualment a Ullastret hi viuen 249 persones durant l'any, tot i que amb l'arribada de l'estiu la població creix lleugerament. El poble està ubicat a la dreta de la riba del Daró, que travessa el terme municipal de nord a sud. Dins aquesta complexitat geogràfica és on es va alçar la vila medieval, marcada per un recinte emmurallat. Dins, encara es conserven els edificis i cases de pedra tradicionals, motiu pel qual encara es respira un ambient medieval que es trasllada a una altra època.
Un festival per rememorar el passat iber
Anualment se celebra el Festival Indika. Ullastret, un tast iber per donar a conèixer la cultura i la gastronomia dels indiketes. La fira té dura tot un cap de setmana i, durant aquells dos dies, es duen a terme diferents activitats per rememorar el passat iber de la zona i la seva cultura. El seu jaciment arqueològic està flanquejat per imponents muralles que encara es poden visitar, i és una de les seus principals del Museu d'Arqueologia de Catalunya.