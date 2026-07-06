Aquest és el poble més petit (en superfície) de Catalunya: 40 hectàrees

Trobar un lloc on fugir els caps de setmana o els dies de vacances no és sempre una tasca fàcil. Molta gent busca una zona en què poder fer moltes activitats i aprofitar el temps, però hi ha altra gent que prefereix una opció més tranquil·la per evitar la massificació i el ritme d'una ciutat gran.
En aquest sentit, fer una escapada a un poble petit pot ser una opció ideal per passar un temps amb família o amics relaxat. Si el que busques és exactament això, hi ha un municipi situat a la comarca de l'Alt Penedès que és el més petit, en superfície, del país.
500 habitants i 400.000 m²
Puigdàlber és el poble més petit de Catalunya. El municipi està situat a la comarca de l'Alt Penedès i, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, té una superfície total de 0,4 km², dit d'altra manera 400.000 m², fet que equival a 56 camps de futbol aproximadament. Tot i això, suma més de 500 habitants i queda lluny de ser dels més petits en població.
El poble està al cor de la vinya catalana i, de fet, aquest és el principal motor econòmic. Des d'un dels barris més importants del municipi, el Barri de Bellavista, es pot gaudir d'una de les vistes més excepcionals de les vinyes del Penedès. El poble custodia la Casa Giró, una productora de vins blancs i de cava que elabora els seus productes a partir de les diferents varietats de vinya conreades a la seva extensa propietat.
En el carrer principal es troba l'edifici més important del poble: la Casa Josep Parellada. Es tracta d'una obra modernista, construïda al segle XX, amb uns grans frisos de ceràmica vidriada, palets de riera i les motllures d'obra. Puigdàlber també ofereix un retrobament amb les arrels i les tradicions folklòriques catalanes. La creació d'un grup de ball de diables i un grup de percussió, per part del jovent, fa del municipi un lloc enriquit per la tradició catalana, una de les essències més destacables del Penedès.
Altres pobles petits de Catalunya
Castellfollit de la Roca, amb 0,73 m² és el segon poble més petit de Catalunya. Integrat dins del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, compta amb gairebé un miler d'habitants. Tancant el podi dels pobles més petits de Catalunya hi ha Caldes d'Estrac, amb 0,88 km², conegut popularment com a Caldetes. Es tracta d'una zona molt turística que registra més de 3.000 habitants.