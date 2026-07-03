El gorg «més bonic» de Catalunya per gaudir en família i sobreviure a la calor de l'estiu

Prepara una escapada d'estiu a un lloc on poder fugir de la calor i la gent no és fàcil. La gent busca zones fresques o llocs amb ombra on poder gaudir d'un cap de setmana tranquil, però no sempre es troba la millor opció a la primera. Per aquest motiu, quan anar a la platja o a la piscina ja no és prou, hi ha una alternativa ideal a la natura en què es pot compaginar l'aigua, el silenci i les rutes entre arbres i muntanyes.
Els gorgs s'han convertit en una de les alternatives preferides per escapar de la calor sense allunyar-se massa de casa. Envoltats de natura, aquests espais ofereixen aigües fresques, paisatges de gran bellesa i un entorn ideal per desconnectar del ritme quotidià. Ja sigui per banyar-se, fer una excursió o passar-hi el dia en família o amb amics, els gorgs combinen oci i contacte amb el medi natural, fet que els converteix en una de les millors opcions per gaudir d'un cap de setmana d'estiu.
Un gorg embruixat
L'excursió per veure el gorg embruixat de Malatosca és l'opció ideal per convertir un diumenge en un bon dia amb la família. També conegut com el Gorg de les Bruixes, és un dels paratges naturals més singulars del Ripollès. Es troba a tocar de Sant Joan de les Abadesses, al curs de la riera de Malatosca, un afluent del riu Ter.
El gorg destaca per la seva cascada, les aigües cristal·lines i un entorn de bosc frondós que li confereix un ambient fresc i misteriós durant tot l'any. A més del seu valor paisatgístic, és un indret molt freqüentat a l'estiu tant per excursionistes com per banyistes.
Com arribar-hi?
No és cap misteri ni té cap dificultat arribar al gorg de Malatosca, es pot fer des de la coneguda Ruta del Ferro i del Carbó, la via verda que comunica Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Ogassa. El punt de referència és l'antiga estació de Sant Joan de les Abadesses, situada a l'altura del quilòmetre 9 del recorregut. Des d'allà, cal continuar uns centenars de metres fins que la ruta travessa la carretera d'Ogassa i s'endinsa suaument per la vall de Malatosca, formada per la riera homònima, que neix a la Serra Cavallera.
Poc després apareix un tram empedrat que marca un encreuament; és aquí on s'ha d'agafar el sender de la dreta, que voreja un camp i baixa durant uns minuts fins a desembocar a l'esplanada on es troba el Gorg de Malatosca. Des de l'esplanada del gorg es pot contemplar, a dalt del salt d'aigua, l'antic Molí de Malatosca. A la mateixa esplanada hi ha una petita zona de pícnic amb taules i bancs.