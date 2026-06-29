Els 10 consells per gaudir d'unes vacances relaxants i desconnectar de la feina, segons un estudi

Les vacances són sinònim de descans, però no sempre és així. Segons una anàlisi de la consultora especialitzada en mindfulness Ment i Vida, set de cada deu persones de l'estat no aconsegueixen desconnectar completament de la feina durant l'estiu i la principal causa és la manca de preparació abans de començar les vacances, fet que manté moltes persones pendents del correu electrònic, les trucades o les tasques laborals.
L'estudi sosté que gaudir del temps de descans no depèn tant del nombre de dies de vacances com de la capacitat per separar mentalment la feina de l'oci. Segons l'experta en mindfulness, Allende Villorejo de Landia, aquesta habilitat forma part de la intel·ligència emocional i es pot entrenar amb hàbits i tècniques que ajudin a centrar-se en el present.
Aquests són els 10 consells que proposa l'estudi per aprofitar millor les vacances i tornar amb les piles carregades.
1. Deixa la feina feta abans de marxar
És essencial deixar-ho tot ben acabat abans de marxar. Acaba els projectes pendents, respon els correus importants i deixa resoltes totes les tasques possibles abans de començar les vacances. Això evitarà que les preocupacions t'acompanyin durant el descans.
2. Decideix quan et connectaràs a internet
Abans de marxar, fixa quins usos faràs del mòbil o d'internet. No és el mateix consultar xarxes socials en estones lliures o de descans, que revisar constantment el correu de la feina.
3. Marca límits amb la feina
Si saps que hauràs de revisar algun correu, reserva una única franja horària al dia i evita fer-ho fora d'aquests moments. També és convenient informar-ne companys i clients abans de marxar per evitar possibles molèsties inoportunes.
4. Activa la resposta automàtica del correu
Activar les respostes automàtiques al correu o el mòbil de la feina és una manera senzilla d'informar que estàs de vacances. Aquesta tècnica et permetrà reduir la pressió de respondre immediatament els missatges.
5. Defineix què és una urgència
Abans de marxar, deixa clar als companys de feina quines situacions justifiquen contactar amb tu i quines poden esperar que tornis de les vacances.
6. Separa les reserves del viatge dels correus de feina
Guarda els bitllets, reserves d'hotel o documentació del viatge en un correu personal o en una carpeta independent a la de la feina. Això t'evitarà possibles maldecaps i t'estalviaràs haver d'entrar constantment al compte professional.
7. Utilitza el mode «No molestar»
Configura el telèfon perquè només puguin contactar amb tu les persones imprescindibles i silencia la resta de notificacions.
8. No t'emportis l'ordinador de la feina
Sempre que sigui possible, deixa el portàtil o la tauleta de la feina a casa. La simple presència dels dispositius pot dificultar la desconnexió.
9. La tècnica inside vs outside
Si no tens més remei que respondre a algun correu o fer alguna gestió, fes-ho quan siguis a l'hotel i evita consultar la feina mentre estiguis fent activitats o visites.
10. Torna de manera progressiva
Quan se t'acabin les vacances, torna progressivament i no omplis el primer dia de reunions ni de tasques. Una reincorporació gradual redueix l'estrès i facilita tornar a la rutina després de les vacances.