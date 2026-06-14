De Suïssa a Sud-àfrica: cinc viatges amb tren ideals per a majors de 60 anys

Viatjar en tren és una de les opcions preferides dels sèniors, ja que permet gaudir del paisatge amb comoditat, evita les llargues esperes dels aeroports i converteix el trajecte en part de l'experiència. Aquesta forma de viatjar, sobretot, és una opció ideal per als jubilats, perquè s'adapta a les seves necessitats i ritme alhora que permet descobrir nous destins. Segons la revista de viatges Viajar, aquestes són cinc de les rutes ferroviàries més espectaculars del món per als majors de 60 anys, des de muntanyes alpines fins a deserts australians o sabanes africanes.
Glacier Express (Suïssa)
Considerat un dels viatges amb tren més bonics d'Europa, el Glacier Express connecta les localitats alpines de Zermatt i St. Moritz. Durant gairebé vuit hores, els passatgers travessen ponts, túnels i valls envoltades dels cims dels Alps suïssos. Els grans finestrals panoràmics permeten contemplar vistes espectaculars sense perdre detall.
Transcantàbric (Espanya)
Més prop de casa hi ha el Transcantàbric, un tren turístic de luxe que recorre el nord de l'Estat des de Sant Sebastià fins a Santiago de Compostel·la entre paisatges verds, pobles mariners i ciutats històriques. L'experiència permet descobrir la costa cantàbrica amb comoditat, així com gaudir de la bona gastronomia de la zona.
The Ghan (Austràlia)
Aquesta mítica ruta travessa Austràlia de nord a sud, des d'Adelaida fins a Darwin. El recorregut -de gairebé 3.000 quilòmetres- permet descobrir alguns dels paisatges més remots del país, incloent-hi zones desèrtiques de l'Outback. El viatge, que dura diversos dies, ofereix allotjament, restauració i activitats durant les parades.
Rocky Mountaineer (Canadà)
Una altra opció és el Rocky Mountaineer, famós pels seus espectaculars recorreguts a través de les Muntanyes Rocalloses del Canadà. Els vagons amb sostre de vidre ofereixen vistes privilegiades de llacs de color turquesa i boscos infinits. Passa per localitats com Vancouver o Banff.
Rovos Rail (Sud-àfrica)
Finalment, conegut com un dels trens més luxosos del món, el Rovos Rail permet descobrir Sud-àfrica amb un ritme pausat i elegant. Els seus itineraris travessen sabanes, reserves naturals i ciutats històriques. Aquest ofereix diversos itineraris que passen per la ciutat de Cabo o les cataractes de Victòria.