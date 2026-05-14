El destí andorrà ideal per caminar entre muntanyes i patrimoni

Amb l'arribada del bon temps, malgrat els darrers aiguats, aprofitar el cap de setmana per gaudir d'una escapada en amics o família i desconnectar de la rutina s'ha convertit en una opció escollida per molts catalans. Per als amants de la natura, un destí ideal per caminar entre muntanyes i, alhora, gaudir d'una elevada riquesa patrimonial és Canillo, al cor d'Andorra. I, més, perquè durant la primavera i l'estiu recupera el ritme pausat que el caracteritza, lluny del brogit de la temporada d'esquí.
Amb el desglaç, els camins tornen a obrir-se i la muntanya es transforma en un escenari ideal per a recórrer a peu, descobrint no només paisatges d'alta muntanya, sinó també el patrimoni que forma part de la identitat de l'indret. En aquest petit racó andorrà, la naturalesa i la cultura s'uneixen en un de sol. Les rutes travessen les valls, i els llacs conviuen amb les esglésies romàniques i altres elements patrimonials que ajuden a entendre la història d'aquest territori del cor d'Andorra.
Tenint en compte la confecció de l'indret, Canillo és un lloc ideal per als amants del senderisme. A més, també hi ha diverses propostes culturals aptes per a tota la família, des dels més menuts fins als més grans.
Els imprescindibles d'una escapada a Canillo
La Vall d'Incles és un dels grans imprescindibles del territori i, segons els andorrans, és un dels millors punts de partida per a explorar la zona. El seu perfil ampli, d'origen glacial, permet recórrer-ho còmodament seguint el curs del riu, entre prats, petites cascades i bordes tradicionals que encara conserven el caràcter de la muntanya andorrana. És ideal tant per a un passeig tranquil d'un parell d'hores com per a iniciar recorreguts amb una durada més elevada cap a alguns dels llacs més coneguts del país.
Des d'aquí parteixen, per exemple, itineraris cap a l'Estany de Juclar, el llac més gran d'Andorra, així com rutes cap a Siscaró o Cabana Sorda, que permeten guanyar altura progressivament i descobrir paisatges cada vegada més alpins. Més enllà del paisatge, aquestes rutes permeten entendre l'estreta relació entre la muntanya i la vida tradicional del territori. Antics camins, bordes i petits nuclis històrics apareixen al llarg del recorregut com a part natural de l'entorn.