L'avenç científic que podria millorar el tractament de la psoriasi: «Redueix el risc d'efectes secundaris»

La psoriasi és una malaltia inflamatòria crònica de la pell, no contagiosa, que es manifesta habitualment en forma de plaques vermelloses cobertes de descamació i que pot aparèixer en brots al llarg de la vida. Es tracta d’una patologia d’origen immunològic i amb un component genètic que, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), afecta aproximadament 100 milions de persones a tot el món.
El seu tractament s’individualitza segons la gravetat i pot anar des de teràpies tòpiques com cremes amb corticoides o derivats de la vitamina D, fins a fototeràpia o fàrmacs sistèmics i biològics en els casos moderats o greus. Però aquests últims solen prolongar-se en el temps i exigeixen una pauta constant que molts pacients han de mantenir durant anys. Ara, una investigació europea obre la porta a replantejar aquest tractament amb un nou avenç.
Un replantejament sobre el tractament de la psoriasi
Les conclusions de l'estudi, publicat a la revista The Lancet Regional Health – Europe, suggereixen que, en determinats casos, seria possible mantenir la malaltia sota control amb dosis més baixes de les que s’utilitzen habitualment, reduint així la càrrega del tractament sense perdre eficàcia.
La investigació indica que aproximadament tres de cada quatre pacients que responen bé als fàrmacs biològics podrien reduir la dosi de manera segura, fins i tot a la meitat, sense que això impliqui una pèrdua de control de la malaltia.
L’estudi, amb 244 participants de 19 hospitals dels Països Baixos i Bèlgica seguits durant 18 mesos, mostra que la reducció progressiva de la dosi és segura i manté una eficàcia similar a la pauta estàndard en la majoria dels casos. Aquest nou avenç en la reducció de la dosi també implicaria un impacte econòmic rellevant, amb un estalvi que podria arribar als 8.500 euros anuals per pacient, segons calcula l'estudi.
Una de les estratègies utilitzades consisteix a allargar l’interval entre injeccions, de manera que alguns pacients arriben a administrar-se el tractament només cada diversos mesos. Com explica l'epidemiòleg Juul van den Reek, "això també redueix el risc d'efectes secundaris i és més sostenible". En aquest sentit, els experts consideren que les dades obtingudes en aquest treball, de caràcter ampli i multicèntric, podrien servir de base per actualitzar les guies clíniques i incorporar la reducció de dosis com una opció terapèutica en determinats pacients.