El perill de netejar les oïdes amb bastonets de cotó: «Pot provocar taps i lesions al timpà»

Els bastonets de cotó són habituals a gairebé tots els banys i, sovint, s'utilitzen després de la dutxa com a part d'un ritual de neteja. Aquesta pràctica, però, pot ser enganyosa i fins i tot perjudicial per a la salut auditiva. La realitat és que el cerumen que s'acumula a les oïdes no és brutícia, sinó un mecanisme de defensa natural. Així ho adverteix la doctora Laura Rodríguez Alcalá, especialista del Servei d’Otorinolaringologia de l’Hospital Quirónsalud Marbella, en declaracions a EFE.
"Encara que és una pràctica molt habitual, introduir bastonets a l’oïda pot empènyer el cerumen cap a l’interior, provocar taps o fins i tot causar lesions al conducte auditiu extern o al timpà", assegura la doctora. I afegeix: "El problema no és la poca traça de l'usuari ni una mala tècnica. És el gest en si".
El cerumen: una defensa natural de l'oïda
És habitual percebre erròniament el cerumen com a brutícia, però, en realitat, té una funció essencial: protegeix el conducte auditiu de la pols i els bacteris, el lubrica i té propietats antibacterianes. De fet, segons l'especialista, intentar eliminar el cerumen és "interferir en un mecanisme que funciona sol". Precisament, el mateix organisme ja s'encarrega de netejar l'oïda a través de la migració epitelial, un procés pel qual les cèl·lules del conducte auditiu es desplacen de manera natural cap a l'exterior arrossegant el cerumen antic.
Rodríguez ho defineix així: "És un sistema silenciós, continu i extraordinàriament eficaç que no necessita cap ajuda externa". Tot i això, lamenta, la majoria de la gent ho desconeix i es desfà del cerumen pensant que està netejant l'oïda.
Per què són perillosos els bastonets
L’ús de bastonets no només és innecessari, sinó que pot provocar diverses complicacions. Entre els problemes més freqüents, hi ha els taps de cerumen, irritacions i ferides al conducte auditiu, infeccions com l’otitis externa, i, en els casos més greus, la perforació del timpà. En aquest sentit, la doctora Rodríguez recorda que el conducte auditiu fa només dos centímetres i mig i que el timpà està al final, fet que fa que qualsevol moviment brusc o descuit pugui tenir conseqüències importants.
Com netejar correctament les oïdes
Les recomanacions mèdiques són clares: només només s’ha de netejar la part externa de l’orella, el pavelló auricular, amb una tovallola o gasa, sense introduir cap objecte al conducte auditiu. En la majoria dels casos, això és tot el que cal fer. I quan cal acudir a l'especialista? Quan hi hagi sensació de tap o excés de cerumen. La doctora recorda que el metge disposa d'eines i tècniques -irrigació, aspiració, extracció instrumental- que permetran retirar el tap de manera segura, sense risc per al timpà ni per al conducte.