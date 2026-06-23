L'error que comet tothom quan es renta les dents: «Has d'esperar 30 minuts»

Molta gent comet un error quan es raspalla les dents que malmet l'esmalt i n'accelera el deteriorament. I ho fa perquè segueix de manera massa estricta una de les creences populars més esteses pel que fa a la cura bucodental. "Rentar-se les dents després de menjar és molt important per prevenir les càries, acumular menys bacteris i evitar el mal alè", explica l'infermer i divulgador Jorge Ángel en un vídeo a les xarxes socials, però alerta que córrer massa és contraproduent.
Concretament, l'error és no esperar entre 20 minuts i mitja hora després de menjar abans de raspallar-se les dents. Això passa perquè el pH de la boca és neutre, però quan mengem, es torna àcid i "la nostra saliva ho neutralitza i regula, però tarda una mica a fer-ho", apunta l'infermer. Si rentem les dents "just després de dinar", explica, no estem donant-li temps a la nostra saliva per actuar i equilibra el pH de la boca.
Si no esperem aquest temps, corre el risc que ens rentem les dents expandint l'àcid bucal, "fet que pot danyar l'esmalt de les dents", explica l'infermer al vídeo. En canvi, si esperem els 30 minuts recomanats, hi haurà temps a què el procés de regulació de l'àcid es dugui a terme i evitar així el risc per a les nostres dents.
@enfermerojorgeangel Esperar media hora a lavaros los dientes #salud #dientes #sabiasque #dentista #limpio ♬ sonido original - Enfermero Jorge Ángel
Els hàbits quotidians que danyen les dents sense que te n'adonis
Amb tot, la salut bucodental no depèn únicament del raspallat diari, sinó també de factors externs com l’alimentació o costums que acaben danyant les nostres dents, com pot ser mossegar-se les ungles, però n'hi ha moltes altres. Tot i que l’esmalt és el teixit més resistent del cos humà, no és invulnerable ni es pot regenerar, de manera que alguns hàbits quotidians poden deteriorar-lo de mica en mica sense que la persona se n’adoni.
Aquest desgast de l'esmalt pot provocar molèsties com sensibilitat, petites fractures o patologies a les genives si no s’hi posa remei a temps. Per aquest motiu, segons indica l’odontòloga Eugenia Cervantes en una publicació a Instagram, s'ha de saber reconèixer quines són les pràctiques diàries que danyen la nostra salut bucodental i que passen més desapercebudes.
Un dels més clars és el raspallat agressiu, que no és més efectiu ni deixa més netes les dents, de fet, és molt pitjor pel nostre esmalt. Raspallar-se les dents amb massa força o amb un raspall en mal estat pot erosionar l’esmalt i fer recular les genives, deixant zones sensibles al descobert. I, en aquest sentit, mossegar objectes com bolígrafs o ungles és una pràctica que molta gent té des de la infància i que pot afavorir el desgast o fins i tot trencaments de l’esmalt.
Un altre factor a tenir en compte és el consum habitual de begudes àcides, com refrescos, sucs cítrics o begudes energètiques, que debiliten progressivament l’esmalt i augmenten el risc de sensibilitat. A més, és habitual que per mandra o per no tenir utensilis apropiats, de vegades, utilitzem les nostres dents per obrir objectes, envasos o, inclús, per tallar fils. Però fer servir les dents com si foren una eina pot causar microfractures i debilitar l’estructura dental.