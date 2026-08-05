Beure menys aigua per no anar al lavabo? Els metges alerten dels errors d'estiu que poden perjudicar el sòl pelvià

La hidratació és essencial i encara més durant l'estiu. Beure menys aigua per evitar haver de parar durant un viatge és una pràctica més habitual del que sembla, però també un dels errors que més poden perjudicar la salut del sòl pelvià. Així ho alerta la doctora Soraya Hijazi Vega, especialista en rehabilitació del sòl pelvià i membre de la Societat Espanyola de Rehabilitació i Medicina Física (SERMEF), que adverteix que reduir la hidratació pot augmentar la irritació de la bufeta, afavorir el restrenyiment i agreujar trastorns com la bufeta hiperactiva, la incontinència urinària o els prolapses.
L'especialista explica que els canvis d'hàbits propis de les vacances, com viatges llargs, menjars fora de casa o jornades de descans, poden tenir un impacte directe sobre aquesta part del cos. Per això, recomana mantenir una hidratació adequada i limitar només l'excés de líquids abans d'anar a dormir en persones amb nictúria o despertares nocturns freqüents.
Els excessos passen factura
Hijazi també desaconsella ajornar repetidament les visites al lavabo durant els desplaçaments. En persones amb problemes urinaris, recomana planificar el trajecte amb antelació, confirmar on hi ha lavabos disponibles o parades i, si cal, consultar el metge abans de marxar per revisar el tractament.
Un altre dels errors habituals és passar moltes hores assegut durant els trajectes en cotxe, tren o avió. La manca de moviment dificulta el trànsit intestinal, afavoreix el restrenyiment i pot augmentar la pressió sobre el sòl pelvià, agreujant problemes urinaris o defecatoris. Per evitar-ho, els especialistes recomanen aixecar-se periòdicament, caminar sempre que sigui possible i mantenir una certa activitat física.
A banda, l'alimentació també hi juga un paper clau. Els àpats abundants, els horaris irregulars i una menor ingesta de fruita, verdura i aliments rics en fibra, habituals durant les vacances, poden afavorir el restrenyiment. Per això, la doctora insisteix a mantenir una dieta equilibrada, consumir prou fibra i líquids i evitar períodes prolongats d'inactivitat.
El banyador mullat, un perill
La calor, la suor, la humitat i el fregament incrementen el risc d'irritacions a la pell del perineu, especialment en persones amb incontinència urinària. Per aquest motiu, recomana utilitzar roba interior transpirable, evitar peces massa ajustades i canviar-se el banyador mullat tan aviat com sigui possible per reduir el risc d'infeccions urinàries.
La doctora també recorda que les vacances no haurien de significar abandonar els exercicis de reforç del sòl pelvià ni l'activitat física. Dedicar uns minuts al dia a treballar aquesta musculatura i la zona abdominal profunda, afirma, contribueix a prevenir futurs problemes i a millorar els símptomes en les persones que ja en pateixen: "La millor prevenció no consisteix només a enfortir la musculatura, sinó també a mantenir hàbits saludables que evitin la sobrecàrrega continuada d'aquesta regió", conclou.