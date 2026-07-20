L'error que moltes persones cometen abans d'anar a dormir: «Augmenta el risc de càncer de còlon»

Ni fumar, ni beure alcohol, ni menjar ultraprocessats. Si bé aquests són les primeres pràctiques que ens venen al cap quan pensem en hàbits que perjudiquen la nostra salut digestiva, aquests no són els únics. N'hi ha un de quotidià que milers de persones fan cada nit i que pot ser igual de nociu. Segons la doctora Sara Marín, coneguda a les xarxes com "Uncafecontudoctora", no es tracta de què mengem, sinó de quan ho mengem. L'error principal? Anar a dormir menys de dues o tres hores després de sopar.
La realitat és que els nostres òrgans interns es regeixen pels ritmes circadiaris; és a dir, que tenen els seus propis "rellotges". La doctora Marín explica que, quan es fa fosc, el cervell ho detecta i comença a produir melatonina. D'aquesta manera, prepara l'organisme per al son i la reparació cel·lular. Però si just en aquell moment sopem o piquem alguna cosa, el procés "es trenca de cop". Els òrgans es veuen obligats a treballar en lloc de descansar, provocant un desajust metabòlic i inflamació.
La importància de la "neteja intestinal"
El motiu pel qual anar a dormir dues hores després de menjar és tan perillós s'amaga en el funcionament del nostre sistema digestiu. La doctora utilitza una metàfora molt clara per explicar-ho: al nostre intestí hi ha una mena de "camió de neteja intestinal", que és l'encarregat de "recollir els residus". El problema, apunta, és que aquest mecanisme de neteja només funciona en dejú. Per això, si sopem massa tard, fem el ressopó o, fins i tot, si senzillament bevem mig got de llet abans d'anar al llit, aquest "camió" s'atura completament. Llavors, la microbiota s'altera, el menjar fermenta i es genera inflamació.
Aquest procés pot derivar en el que es coneix com a permeabilitat intestinal. La doctora ho expressa així: "S'obren foradets entre les cèl·lules de la barrera intestinal i les toxines que hauríem d'eliminar a través de la femta passen a la sang i provoquen una reacció inflamatòria". En aquest sentit, una inflamació crònica i prolongada en el temps, és, precisament, un dels principals que "augmenta el risc de càncer", adverteix Marín, especialment el de còlon.
Pics d'insulina i greix acumulat
A banda, sopar poca estona abans d'anar a dormir també altera la regulació de la insulina. Quan s'ingereix glucosa, la insulina actua com un "vehicle" que transporta el sucre perquè les cèl·lules "l'utilitzin com a energia". El problema és que, si generem aquests pics d'insulina mentre dormim, el cos reacciona de forma oposada: emmagatzema el greix molt més fàcilment, altera el metabolisme i dispara els nivells de cortisol. I, en efecte, el resultat torna a ser el mateix: la inflamació continguda eleva el risc de patir càncer de còlon.
Per tot plegat, la recomanació de la doctora Marín és contundent: "Recorda deixar més de tres hores entre el sopar i el moment d'anar a dormir". Un petit canvi d'horari que pot salvar-te la vida.