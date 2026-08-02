L'avís d'un cardiòleg sobre l'ibuprofèn que molta gent desconeix: «Pot ser un problema per al cor»

L'ibuprofèn és un dels fàrmacs més utilitzats en el món: alleuja el dolor, redueix la inflamació i ajuda a baixar la febre. Tots n'hem pres algun cop. Tot i això, des d'un punt de vista cardiovascular, "és un dels pitjors fàrmacs per al cor". Així ho assegura el cardiòleg Aurelio Rojas, que explica en un vídeo difós a través de les xarxes els motius pels quals no se n'ha de fer un ús freqüent o inadequat, sobretot alguns grups determinats de persones.
Per què l'ibuprofèn pot augmentar el risc cardiovascular?
Rojas adverteix que l'ibuprofèn és un dels fàrmacs "més problemàtics", sobretot si es pren de manera habitual i recurrent. Segons el cardiòleg, això s'explica per tres motius. En primer lloc perquè, com altres antiinflamatoris, inhibeix l'enzim COX-2, fet que redueix la producció de prostaciclines, unes substàncies que ajuden a dilatar els vasos sanguinis i dificulten l'agregació de les plaquetes. "Això genera un terreny perfecte per als infarts", apunta el doctor.
D'altra banda, Rojas recorda que aquest medicament també pot augmentar la pressió arterial i afavorir la retenció de líquids. Segons l'expert, això "sobrecarrega el ronyó" i pot acabar repercutint en el sistema cardiovascular, especialment en persones amb problemes cardíacs.
Finalment, el metge recorda que l'ibuprofèn també té repercussions directes en la funció renal. En inhibir les prostaglandines del ronyó, disminueix el flux de sang que arriba als seus filtres, "un mecanisme que pot traduir-se en una pujada de la tensió arterial" i, en conseqüència, en un "increment del risc d'infart o d'ictus", assegura Rojas.
El risc no és el mateix per a tothom
Tot i això, el doctor puntualitza que aquests efectes "depenen de la dosi, la duració i el perfil del pacient". En aquest sentit, assenyala que les persones joves i sanes poden fer-ne un ús puntual sempre que ho necessitin: "El risc és mínim". Per contra, recomana extremar la precaució en persones amb hipertensió, malalties del cor o dels ronyons i també en alguns esportistes, especialment si fan esforços intensos o prolongats. En aquests casos, recomana consultar-ho amb el metge per valorar alternatives més segures i evitar l'automedicació.
En tot cas, Rojas acaba amb una recomanació general :"El més important és no prendre medicació pel propi compte, perquè, de vegades, fins i tot un ibuprofèn pot ser un problema per al cor", conclou.