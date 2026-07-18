El gest inconscient que moltes persones fan mentre dormen i que pot perjudicar les dents

A l'hora d'anar a dormir, cadascú té els seus hàbits i petites manies, moltes vegades inconscients. Hi ha qui necessita dormir de costat, qui s'enrotlla completament amb el llençol fins i tot a l'estiu, qui no pot agafar el son sense un coixí entre les cames o qui acaba adoptant sempre la mateixa postura durant tota la nit.
Tot i que aquests costums sovint semblen irrellevants, hi ha un que ha fet saltar l'alarma entre els ortodontistes. Aquest simple i inconscient gest pot influir en la qualitat del descans i, fins i tot, en la salut de les teves dents, segons alerta Lucía Palma, ortodontista, en el seu vídeo de TikTok.
Més risc de càries i problemes a les genives
Dormir amb la boca oberta és un hàbit força habitual que moltes persones tenen sense ser-ne conscients, sovint perquè els costa respirar pel nas mentre dormen. Tot i que pot semblar una qüestió sense importància, aquesta manera de respirar pot afectar la salut bucodental, tal com explica Palma al seu vídeo.
@dra.luciapalma ¡¡Dormir con la boca abierta daña tus dientes!! #saluddental #caries #odontologo ♬ sonido original - Dra. Lucía Palma
Segons l'especialista, mantenir la boca oberta durant la nit afavoreix la sequedat bucal, fet que incrementa la proliferació de bacteris i augmenta el risc de desenvolupar càries i altres alteracions a la boca. La clau és la saliva, que durant la nit disminueix de manera natural i exerceix una funció protectora fonamental. "Encara que et raspallis les dents abans d'anar a dormir, la saliva s'asseca", explica Palma.
Aquest líquid ajuda a mantenir l'equilibri de la microbiota oral, neutralitza els àcids i contribueix a preservar l'esmalt de les dents. Quan la boca queda massa seca, l'ambient es torna més àcid, una situació que pot afavorir l'aparició de càries, debilitar les genives i desgastar l'esmalt dental.
Per reduir aquests riscos, Palma recomana intentar respirar pel nas durant el descans nocturn i evitar que l'ambient de l'habitació sigui excessivament sec, especialment quan s'utilitzen sistemes de calefacció o aire condicionat.