Dormir sense roba a l'estiu: per què els experts diuen que és una mala idea

L'estiu ha arribat amb força a Catalunya acompanyat d'una onada de calor que ha disparat els termòmetres per sobre dels 35 graus arreu del país, enfilant-se per sobre els quaranta en alguns punts del territori. Davant aquestes calorades que dificulten el descans hi ha gent que opta per dormir sense roba. Segons els experts, però, això és una molt mala idea.
El principal mecanisme que activa el nostre cos per fer front a la calor és suar, ja que això ajuda a rebaixar la temperatura corporal i facilitar-nos el descans. Ara bé, dormir sense roba impedeix que aquest procés funcioni com cal, ja que la suor ens queda enganxada al cos -enlloc de la roba- i la sensació de calor no desapareix. Tenint en compte aquesta situació, doncs, els experts recomanen dormir amb alguna peça de roba lleugera, preferiblement de cotó.
Dormir amb roba no és l'únic consell dels experts per combatre la calor a les nits. També aconsellen mantenir les rutines habituals de son durant l'estiu i evitar les migdiades més llargues de trenta minuts -cosa que a molta gent li agrada fer. També recomanen fer àpats lleugers abans d'anar a dormir i mantenir, durant el dia, l'habitació ben ventilada. Durant la nit, la temperatura ideal per descansar com cal és entre els 20 i els 22 graus. A banda, també cal beure molta aigua.
Evitar l'aire condicionat
Els experts també aconsellen dormir amb l'aire condicionat apagat, ja que avisen que és perjudicial per al descans. En canvi, consideren que fer servir ventiladors -tant de peu com de sostre- sí que és profitós per descansar, però evitant que l'aire toqui de forma directe. L'altre gran consell és evitar mirar o fer servir dispositius electrònics -generalment el telèfon mòbil- abans d'anar a dormir, ja que manté el cervell activat i dificulta el descans.