Ni fregits ni alcohol: els aliments que has d’evitar quan fa calor, segons una dietista

La calor intensa d'aquests últims dies pot afectar de manera important el benestar i la hidratació del cos, especialment durant les onades de temperatures extremes. En aquests dies, és recomanable adaptar l’alimentació per ajudar l’organisme a regular millor la temperatura corporal i evitar la sensació de fatiga o el risc de deshidratació.
En aquest sentit, la dietista Ileana Dirutigliano explica a Infobae quins són els aliments que poden influir directament en la capacitat del cos per suportar les altes temperatures i, per tant, quins s'han d'evitar en episodis de calor intensa en què l'alimentació es converteix en un factor determinant per preservar la salut i reduir el risc de problemes associats, com ara els cops de calor o la pèrdua excessiva de líquids.
Menjar ràpid i aliments molt grassos
Hamburgueses, pizzes, fregits i altres productes rics en greixos exigeixen una digestió més complexa i, per tant, segons l'experta no són una bona opció si el que volem és refrescar el cos. Aquest procés incrementa l'activitat metabòlica i pot contribuir a augmentar la sensació de calor.
Carn vermella
Les barbacoes i els àpats a la brasa són freqüents durant l'estiu, però els experts aconsellen moderar el consum de carn vermella. Igual que els aliments grassos, requereix una digestió més intensa que pot elevar la temperatura corporal. Una bona alternativa són les carns blanques com el pollastre, el conill o el gall dindi.
Begudes amb efecte diürètic
El cafè, el te o la cervesa poden afavorir l'eliminació de líquids i augmentar el risc de deshidratació si se'n consumeix en excés. Per aquest motiu, es recomana reduir-ne la ingesta i optar preferentment per aigua o infusions sense sucre.
Sucres i hidrats de carboni refinats
La brioixeria industrial, els refrescos ensucrats, els sucs comercials, el pa blanc o altres productes molt processats aporten calories poc nutritives i poden dificultar la digestió. A més, no contribueixen a una hidratació adequada durant els dies de més calor.
Alcohol
Les begudes alcohòliques tenen un efecte diürètic que afavoreix la pèrdua de líquids. Per això, els nutricionistes recomanen limitar-ne el consum, especialment durant les jornades amb temperatures extremes.
Quins aliments són més recomanables?
Les verdures fresques ocupen un lloc destacat entre les recomanacions dels especialistes. Ingredients com l'enciam, el tomàquet, el cogombre o els raves són ideals per preparar amanides o sopes fredes i aporten vitamines i hidratació. Per als àpats principals, es poden combinar verdures amb una petita ració de cereals integrals, com l'arròs integral o la quinoa, i una font de proteïna lleugera, com el pollastre o el formatge fresc. La fruita també és una gran aliada durant l'estiu. La síndria, el meló o les maduixes destaquen pel seu elevat contingut d'aigua i pel seu efecte refrescant.